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С Байконура запустили корабль «Союз» с тремя членами экипажа

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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13», сообщил «Роскосмос». Трансляция запуска велась на сайте госкорпорации.

На борту корабля находится экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС): космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

В 19.36 мск «Союз МС-13» успешно отстыковался от ракеты и был выведен на околоземную орбиту. Стыковка с МКС должна состояться через шесть часов — в 1.51 мск 21 июля.

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Оппозиционеры предложили Собянину встретиться и обсудить выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборы, предложили мэру Москвы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. Соответствующее заявление опубликовал на своей странице в Facebook глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.

«Мы, кандидаты в депутаты, считаем, что прямую ответственность за сложившийся в городе политический кризис несет мэр Москвы Сергей Собянин. Мы публично обращаемся к нему с предложением о встрече, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию», — говорится в заявлении. Под ним стоят имена 15 независимых кандидатов, в том числе Юлии Галяминой, Кирилла Гончарова, Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Любови Соболь, Елены Русаковой, Ильи Яшина.

Ранее оппозиционеры требовали встречи с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Кроме того, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о намерении встретиться с недопущенными до выборов кандидатами.

Помимо требования встретиться с Собяниным в заявлении также есть предложение Совету по правам человека провести внеплановое заседание и обсудить на нем происходящее в Москве. Также в заявлении прописан ультиматум, который Яшин и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный озвучили ранее на митинге. Они пообещали провести акцию, которую сами оппозиционеры называют встречей с избирателями, у стен мэрии, если за неделю Мосгоризбирком не зарегистрирует всех независимых кандидатов.

В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. В акции, по разным данным, приняли участие от 12 000 до 22 500 человек. Ее организовала незарегистрированная Либертарианская партия.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы

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Мосгоризбирком назвал попыткой политического шантажа ультиматум оппозиции

Ведомости
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Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, а не призывами с трибун, заявил член комиссии Дмитрий Реут, комментируя требование политика Алексея Навального за неделю зарегистрировать всех независимых кандидатов.

«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун — в России вообще верховенство права и верховенство закона. А призывы закон не соблюдать — это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу», — приводит слова Реута «Интерфакс».

На избирательные комиссии давить бесполезно, добавил Реут. Слова Навального он назвал попыткой политического шантажа и посоветовал оппозиционерам лучше готовиться к выборам. 

В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников. Она была организована незарегистрированной Либертарианской партией.

На митинге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин заявили, что дают властям неделю на то, чтобы зарегистрировать на выборах всех недопущенных ранее оппозиционных кандидатов. В противном случае они пообещали организовать новый митинг у мэрии Москвы. 

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы

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Финансы
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РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций

Ведомости
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Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов. Такое ограничение содержалось в первоначальной версии законопроекта, принятой в первом чтении, и вызвало критику со стороны брокеров и банков, однако Центробанк все равно решил от него не отказываться.

Согласно документу, все инвесторы по умолчанию будут считаться «особо защищаемыми». Им будет доступно ограниченное количество инструментов для инвестиций. Для того, чтобы получить возможность инвестировать в более широкий круг активов, нужно будет повысить свою квалификацию или накопить не менее 400 000 руб. Участники рынка призывали понизить планку, но в новой версии ЦБ допускает даже ее повышение до 1,4 млн руб.

Центробанк хочет оградить частных инвесторов от избыточных рисков, которые те могут не осознавать. Для этого регулятор предложил разделить их на четыре категории вместо нынешних двух — в зависимости от их компетенции: чем она меньше, тем уже круг доступных инструментов. Такие поправки в закон о рынке ценных бумаг в мае были приняты в первом чтении.

Согласно законопроекту, люди, попавшие в категорию «особо защищаемых неквалифицированных инвесторов» смогут работать только с российскими ценными бумагами из списков первого и второго уровня, паями ПИФов, а также валютой и драгоценными металлами — но только на бирже. Участники рынка считают такие меры избыточными: плюсы такой защиты, по их мнению, перекрываются многочисленными минусами.

Как цвета влияют на поведение инвесторов

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Политика
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SSJ100 c лопнувшим стеклом в кабине пилотов сел во Владивостоке

Ведомости
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В аэропорту Владивостока приземлился Sukhoi Superjet 100, у которого во время полета лопнуло стекло в кабине пилотов. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в органах управления воздушным движением. По его словам, самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток, на его борту находились 69 пассажиров и семь членов экипажа.

Перед посадкой во Владивостоке командир воздушного судна сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов, рассказал собеседник агентства. Было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту. Самолет сел в штатном режиме, никто не пострадал.

SSJ100 принадлежит авиакомпании «Якутия», рассказала «РИА Новости» пресс-служба перевозчика, подтвердив инцидент со стеклом. Авиакомпания планирует ближайшим рейсом доставить во Владивосток запасное стекло для самолета.

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Политика
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Полиция насчитала 12 000 участников на митинге за допуск на выборы

Ведомости
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В митинге «За допуск на выборы» на проспекте Академика Сахарова приняли участие 12 000 человек, сообщило столичное управление МВД. При этом организатор акции – незарегистрированная Либертарианская партия оценила число участников в 20 000.

По данным проекта «Белый счетчик», который считает людей на массовых мероприятиях, к 15.30 мск на территорию митинга прошли 21 500 участников.

Поскольку митинг был согласован с властями, вход на территорию проведения мероприятия осуществлялся через рамки металлоискателей. «Белый счетчик» сообщал, что полиция задерживает проход людей. Об этом же заявил со сцены муниципальный депутат Константин Янкаускас. Московский главк МВД опроверг эту информацию.

Акция на проспекте Сахарова началась в 14.00 мск. Поводом для ее проведения стал отказ ряду оппозиционных кандидатов в участии в выборах в Мосгордуму. Митинг собрал разные оппозиционные силы и стал одним из самых массовых за последнее время.

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Число участников митинга за допуск на выборы превысило 17 000 человек

Ведомости
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Согласно данным проекта «Белый счетчик», который подсчитывает число участников на акциях протеста, на митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы к 15.00 мск пришли 17 700 человек. Отмечается, что основная часть людей к этому времени прошла через рамки, полиция перестала замедлять пропуск.

Митинг начался в 14.00 мск на проспекте Академика Сахарова в Москве. Акция согласована с властями, ее организаторами выступили представители незарегистрированной Либертарианской партии. Поводом для митинга стал недопуск ряда оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Ранее «Белый счетчик» сообщал, что полиция задерживает проход людей через рамки на территорию проведения митинга. Об этом же со сцены заявил муниципальный депутат Константин Янкаускас. Он призвал правоохранителей пропустить всех желающих через рамки. Московский главк МВД опроверг информацию о том, что полиция намеренно затрудняла допуск граждан.

Политика
Новости

Навальный пришел на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Ведомости
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Политик Алексей Навальный пришел на митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, который проходит 20 июля на проспекте Академика Сахарова в Москве. Как передает корреспондент «Ведомостей», участники акции встретили Навального аплодисментами и скандировали его имя. Политик поднялся на сцену для выступления.

Также на митинг пришли глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и муниципальный депутат Константин Янкаускас. Последний призвал полицию пропустить всех желающих на митинг, по его мнению, сотрудники правоохранительных органов намеренно задерживают участников возле рамок.

Акция на проспекте Сахарова началась в 14.00 мск. По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на митингах, к 14.15 за рамки прошли 7100 человек. Акция согласована с властями, ее организаторами являются представители незарегистрированной Либертарианской партии. Поводом для проведения митинга стал недопуск ряда оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В прошлое воскресенье несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты прошла в Новопушкинском сквере, затем ее участники отправились к мэрии Москвы, а потом к Мосгоризбиркому. Организатором был московский штаб Навального, однако сам политик на акцию не приходил.

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Бизнес
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РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомости
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В проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 гг., разработанном Минпромторгом, содержатся меры по упрощению регулирования продаж алкоголя в рознице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, его подлинность изданию подтвердила пресс-служба Минпромторга.

В частности, министерство предлагает рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, следует из документа. То есть Минпромторг предлагает разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 г. С июля 2012 г. алкоголем стали считать все напитки с содержанием спирта более 0,5%, кроме кефира и кваса. С января 2013 г. вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках. В июле 2016 г. Госдума приняла поправки, ограничившие производство и продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 л. Исключение впоследствии сделали только для пива, которое Россия экспортирует.

Сейчас пиво, как и любой другой алкоголь, нельзя продавать несовершеннолетним. Его продажа ограничена с 23 до 8 часов по местному времени. Также пиво запрещено продавать дистанционным способом, в учебных и медицинских заведениях, на военных объектах, в местах проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетов.

Однако пиво, в отличие от крепкого алкоголя, можно продавать возле стадионов, на рынках, автозаправках, на вокзалах и в аэропортах, в общественном транспорте, учреждениях культуры и нестационарных торговых объектах.

Политика
Новости

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду в пользу партии Зеленского

Ведомости
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Верховную раду, и призвал своих сторонников голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видеообращение Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

Свое решение политик объяснил тем, что Зеленскому нужно дать шанс сформировать парламентское большинство без уступок другим политическим силам. Саакашвили считает, что голоса его сторонников могут помочь партии президента «Слуга народа» добрать те несколько процентных пунктов, которые дадут ей возможность сформировать независимое правительство.

Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине в воскресенье, 21 июля. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Саакашвили вернулся на Украину после президентских выборов, в конце мая Зеленский вернул ему украинское гражданство. В июне политик возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду.

Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. его лишили гражданства. Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента.

10 цитат Михаила Саакашвили

Политика
Новости

Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Ведомости
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Американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери. С такой просьбой он обратился во время интервью. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

Во время интервью Путин рассказал, как украинский политик Виктор Медведчук, с которым хорошо знаком российский президент, попросил его стать крестным его дочери. «В нашей православной традиции отказываться нельзя», – объяснил Путин. Он подчеркнул, что «быть крестным отцом всегда большая честь».

«В таком случае я попросил бы вас стать крестным отцом моей дочери», – сказал Стоун. Путин в ответ поинтересовался, в какой конфессии она состоит и является ли она православной. Стоун ответил, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, «если только она будет состоять в церкви».

Режиссер также поинтересовался у Путина, какому количеству детей он приходится крестным отцом. Президент не назвал число, отметив только, что их единицы.

Ранее лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочери. По его словам, его младшая дочь Дарья стала крестницей российского президента в 2004 г. Крестной матерью девочки является супруга Дмитрия Медведева Светлана. Обратиться к Путину с такой просьбой Медведчука попросила его жена Оксана, рассказал политик. Он добавил, что ему и его семье очень приятно, что Путин не отказался.

На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. По его словам, одна из встреч состоялась в Крыму еще до 2014 г. Путин тогда подарил крестнице букет цветов и плюшевого медведя.

Наставники Путина. Кто помогал главе государства учиться

Политика
Новости

На задержанном Ираном танкере есть россияне

Ведомости
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На борту британского танкера Stena Impero, который был задержан иранскими властями в Ормузском проливе, есть россияне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

По его словам, всего на борту танкера находятся 23 человека. Помимо россиян, это граждане Индии, Латвии и Филиппин. Сколько именно членов экипажа было из России, представитель Stena Bulk не сказал. В настоящий момент это уточняется, пояснил он.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о том, что власти Ирана захватили нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Судно не соблюдало международные правила, отмечалось в сообщении Tasnim.

Stena Impero подтвердила задержание своего танкера. По данным компании, его окружили неизвестные малые суда и вертолет в то время, когда оно было в международных водах. Сообщений о травмах экипажа не поступало, отметили в Stena Impero.

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