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Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные

Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского. Деньги были перечислены 26 июля, уточнил он.

Суд назначил штраф в апреле, Twitter пытался его оспорить. Представитель компании заявляла тогда, что Twitter не является российской компанией и поэтому к нему не должно применяться законодательство России.

Закон о локализации персональных данных российских пользователей на серверах, находящихся на территории России, вступил в силу в сентябре 2015 г. За несоблюдение этого требования в 2016 г. Таганский суд заблокировал в России соцсеть LinkedIn. Роскомнадзор обсуждает выполнение требования о локализации с Facebook и Twitter с конца 2015 г.