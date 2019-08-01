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Русская служба BBC: РБК находится в залоге у ВТБ

Учредитель сайта, газеты, журнала и телеканала РБК находится в залоге у банка ВТБ, выяснила Русская служба BBC. В медиахолдинге и банке изданию заявили, что в сложившейся ситуации влияние на редакционную политику не оказывается. Условия залога ВТБ не стал комментировать.

Летом 2017 г. структуры бизнесмена Григория Березкина выкупили 65% медиахолдинга РБК у Михаила Прохорова. Официальным покупателем выступила принадлежащая ЕСН Березкина компания «Сотол проект». Сумма сделки тогда не разглашалась. Консультантом сделки был «ВТБ капитал». В сделку, заключенную в июне 2017 г., вошли 65% голосующих акций ПАО «РБК» и около 80% акций ООО «РБК онлайн», говорилось в сообщении медиахолдинга. Спустя месяц доля «Сотол проекта» в компании «РБК онлайн» была заложена в ВТБ, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас «РБК онлайн» владеет 100% «Бизнеспресс». Эта компания является официальным учредителем газеты, журнала и информагентства РБК, указано в реестре зарегистрированных СМИ Роскомнадзора. Учредителем телеканала РБК является другая структура медиахолдинга – АО «РБК-ТВ», говорится в реестре. Согласно данным Росстата на конец мая 2019 г., АО «РБК-ТВ» на 100% принадлежало «РБК-онлайн».

Как отмечает Русская служба ВВС, основные активы медиахолдинга записаны на «РБК-онлайн», 80% которой контролируются «Сотол проектом» и находятся в залоге у ВТБ. Еще около 20% принадлежит ПАО «РБК», уточнило издание. ВТБ является не единственным залогодержателем активов РБК. Приобретая медиахолдинг в 2010 г., «Онэксим» Прохорова конвертировал существовавший на тот момент долг в займы и облигации на сумму $90 млн. Товарный знак и наименование «РБК-ТВ» были заложены в нидерландской E.M.I.S. Finance B.V., участвовавшей в процессе реструктуризации долга.

В пресс-службе ЕСН Русской службе ВВС заявили, что имеющаяся в ЕГРЮЛ информация – это «ошибка». После покупки 65% медиахолдинга группа направила миноритариям предложение по выкупу акций. Под обязательную оферту миноритариям необходимо подавать в Центробанк банковскую гарантию, ее группа и оформила в ВТБ, уточнили в компании Березкина. Информация о банковской гарантии содержится в корпоративной отчетности РБК. Процедура выкупа завершилась в октябре 2017 г., «взаимные с ВТБ обязательства полностью исполнены», утверждают в ЕСН.