«Мегафон» вложит до 2 млрд рублей в обновление розничных салонов

Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix

Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов. Сумма контракта не разглашается, по данным The Hollywood Reporter, она составляет $200 млн.

По условиям соглашения, Бениофф и Уайс будут создавать для Netflix новые кино- и телевизионные проекты. В своем заявлении они поблагодарили HBO, с которым работали более 10 лет, за возможность всегда чувствовать себя как дома и отметили, что гордятся приглашением сотрудничать с Netflix.

Как сообщает The Hollywood Reporter, создатели «Игры престолов» также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix все же сделали выбор в пользу этой компании.

Сериал «Игра престолов», основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина, стал одним их самых популярных в истории, он получил рекордные 47 наград «Эмми». Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 г. Финальный сезон вышел на экраны в апреле 2019 г. Средняя стоимость производства серии первого сезона составила $5 млн, к шестому сезону она выросла до $10 млн. Авторы сериала Бениофф и Уайсс за годы работы над проектом стали мультимиллионерами.

