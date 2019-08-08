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«Мегафон» вложит до 2 млрд рублей в обновление розничных салонов

Оператор связи «Мегафон» планирует в ближайшие несколько лет потратить до 2 млрд руб. на обновление салонов розничной сети, передает «Интерфакс» со ссылкой на на заявление директора по стратегии и развитию бизнеса компании Александра Соболева.

По его словам, речь идет не об открытии новых точек, а об обновлении работающих. В частности, оператор собирается внедрить цифровые решения в салонах связи, упростить процесс подключения сим-карт, внедрить персонифицированные предложения для каждого клиента. «Мы хотим существенно улучшить нашу позицию в монобрендовой рознице», – пояснил Соболев.

Оператор уже запустил пилотные проекты по обновлению розничных точек в Москве и городах-миллионниках. В 2020 г. их число планируется довести до нескольких сотен. Сейчас у «Мегафона» работает более 4000 собственных розничных салонов.

В четверг, 8 августа, «Мегафон» представил отчет за II квартал 2019 г. Выручка компании по МСФО увеличилась на 4,5% и составила 85,6 млрд руб. Чистая прибыль «Мегафона» снизилась до 3,8 млрд руб. с 6,15 млрд руб. годом ранее. Свободный денежный поток сократился на 22,7%, до 6,1 млрд руб. Число мобильных абонентов оператора на 30 июня составляло 77,6 млн человек.