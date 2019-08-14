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В Британии запретили рекламу Mondelez и Volkswagen из-за гендерных стереотипов

В Великобритании будут заблокированы рекламные ролики автомобиля Volkswagen и сыра «Филадельфия» марки Mondelez, передает телеканал Sky News. Причина – новый британский закон, запрещающий использовать в рекламе гендерные стереотипы. Он вступил в силу в июне.

По его данным, британское Агентство по рекламным стандартам получило 128 жалоб на рекламу Mondelez, в которой два мужчины забывают ребенка на конвейерной ленте в ресторане, потому что отвлеклись на еду. Зрители посчитали, что в рекламе использован стереотип о том, что мужчины не способны заботиться о детях.

Компания не согласилась с этим утверждением. По мнению Mondelez, рекламный ролик, наоборот, демонстрирует позитивный образ мужчин, которые играют ответственную и активную роль в уходе за детьми в современном обществе. Компания заявила, что специально не стала использовать в рекламе образ женщины, чтобы избежать стереотипа о том, что за детьми следят только мамы.

Критику у зрителей вызвала и реклама автомобиля Volkswagen Golf, на нее пожаловались три человека, сообщает Sky News. В ролике изображены мужчина, спящий в палатке на отвесной скале, два мужчины-астронавта в космическом корабле, мужчина-атлет с протезом ноги, а в финале показана женщина, сидящая на скамейке рядом с коляской. Зрители увидели в этой рекламе стереотип о том, что мужчины больше склонны к риску, а женщины всегда заботятся о детях.

Volkswagen заявил, что в рекламе нет идеи о том, что забота о детях – сугубо женская обязанность. Кроме того, роль женщины в этой рекламе не изображается негативно, подчеркнула руководитель отдела маркетинга британского подразделения Volkswagen Джеральдин Ингэм.

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