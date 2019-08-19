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YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России

YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура в конце июля потребовала удалить ролик, на котором видно, как неизвестные сжигают флаг России, рассказали ранее ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. Ведомство трижды направляло Google, который владеет YouTube, уведомление с требованием ограничить доступ к этому видео. Однако компания продолжала игнорировать требования российского законодательства, заявили в Роскомнадзоре.

В России с марта 2019 г. действует закон, предусматривающий административную ответственность за распространение в СМИ и интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Тем, кто опубликует такую информацию, Роскомнадзор даст сутки на ее удаление. Ведомство может заблокировать эти ресурсы, если они не выполнят соответствующее требование.