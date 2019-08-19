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«В контакте» вернул должность операционного директора компании

Операционным директором «В контакте» назначен директор по технологиям Сергей Кубасов, говорится в сообщении компании. Кубасов с 2017 г. занимался развитием инфраструктуры всей платформы и крупнейшего дата-центра соцсети.

Кубасов займется реализацией задач в области информационной безопасности, финансового планирования и развития финансовых технологий, выстраивания и автоматизации важных процессов. При этом он продолжит отвечать за инфраструктуру компании и дата-центры.

Должность операционного директора ранее занимал Андрей Рогозов. В феврале 2017 г. он был назначен управляющим директором компании. С момента ухода Рогозова должность операционного директора «В контакте» была вакантна, отметили в пресс-службе компании.

Во «В контакте» работают более 800 человек. Штаб-квартира соцсети находится в Санкт-Петербурге.