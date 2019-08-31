Технологии

Новости

WSJ: Google согласился на штраф в $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Google договорились об урегулировании спора о предполагаемом нарушении конфиденциальности детей на видеохостинге YouTube (принадлежит Google). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, компания согласилась заплатить штраф в размере $200 млн.

В прошлом году коалиция групп по защите конфиденциальности пожаловалась в FTC на то, что YouTube в нарушение закона о личных данных собирает информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей и использует ее в таргетированной рекламе.

По американскому законодательству собирать личные данные детей младше 13 лет можно только с согласия их родителей. Google уже второй раз штрафуют за нарушение этой нормы закона, напоминает WSJ. Правда, в прошлый раз, в 2012 г., штраф был в десять раз меньше, отметило издание.

История Google. В 2018 году компании исполнилось 20 лет