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WSJ: Google согласился на штраф в $200 млн за сбор данных детей на YouTube

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Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Google договорились об урегулировании спора о предполагаемом нарушении конфиденциальности детей на видеохостинге YouTube (принадлежит Google). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, компания согласилась заплатить штраф в размере $200 млн.

В прошлом году коалиция групп по защите конфиденциальности пожаловалась в FTC на то, что YouTube в нарушение закона о личных данных собирает информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей и использует ее в таргетированной рекламе.

По американскому законодательству собирать личные данные детей младше 13 лет можно только с согласия их родителей. Google уже второй раз штрафуют за нарушение этой нормы закона, напоминает WSJ. Правда, в прошлый раз, в 2012 г., штраф был в десять раз меньше, отметило издание.

История Google. В 2018 году компании исполнилось 20 лет

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Умер гендиректор туроператора Tez Tour

Ведомости
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В ночь на 31 августа умер генеральный директор Tez Tour Дмитрий Шершнев, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу компании. Топ-менеджеру было 46 лет. О причинах смерти не сообщается.

Шершнев более 25 лет проработал в туристической отрасли, из них 18 — в Tez Tour, говорится в сообщении АТОР. Топ-менеджер и сам очень любил путешествовать, рассказали в компании. Он посетил более 30 стран, планировал поездки в Тибет и Перу, собирался в ближайшее время в Португалию.

Похороны Шершнева запланированы на вторник, 3 сентября, о времени будет сообщено позже.

Tez Tour — российский международный туристический оператор, основанный в 1994 г. Компания организует туры из России, стран бывшего СССР и Восточной Европы в Таиланд, Грецию, Испанию, ОАЭ, Австрию и другие страны.

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МВД оценило число участников шествия в Москве

Ведомости
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По данным властей, в несогласованном шествии на Бульварном кольце приняли участие около 750 человек. Такая цифра приводится на сайте столичного главка МВД.

Шествие против политических репрессий, организованное московским штабом Алексея Навального, состоялось 31 августа в центре Москвы. Участники акции прошли по запланированному маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади.

В отличие от предыдущих массовых протестов в этот раз шествие прошло мирно, задерживать протестующих не стали. В конечной точке маршрута участников акции ждали сотрудники Росгвардии, которые не дали им пройти на Тверскую улицу, но силу к протестующим не применяли.

По оценкам корреспондентов «Ведомостей», участников акции было больше, чем 750. Приблизительная оценка — 3000-5000 человек, точне оценить было сложно.

Как прошло шествие против политических репрессий

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Соболь пришла на шествие против политических репрессий

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве. Акция не согласована с властями, ее организатором является московский штаб Алексея Навального.

Перед предыдущими акциями протеста Соболь задерживали на выходе из ее штаба. Она не была арестована, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок. Но ее несколько раз оштрафовали за призывы к участию в несогласованных акциях.

Также в шествии из оппозиционных политиков принимают участие соратник экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Александр Соловьев, сотрудник ФБК Николай Ляскин, муниципальный депутат Илья Азар и член «Яблока» Григорий Явлинский. Всего протестующих, по оценкам корреспондента «Ведомостей», от 3000 до 5000.

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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости
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Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском. Об этом сообщил в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и написала «Новая газета».

По их данным, в квартире в этот момент были только бабушка и несовершеннолетний брат Жукова. Родители Егора находятся за городом. Адвокаты студента в тот момент, когда начались обыски, были на следственных действиях в изоляторе.

Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. По словам его адвоката Ильи Новикова, основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Несмотря на то что Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, обвинения с него не сняли, говорил адвокат.

В середине августа следователи изъяли из Высшей школы экономики личное дело и курсовые работы Жукова. Новиков предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах». Адвокат также сообщал, что следствие решило проверить на эктремизм девять роликов из видеоблога студента.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, а также сам пытался принять участие в выборах.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

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Галямина вышла на свободу после трех административных арестов

Ведомости
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Муниципальный депутат Юлия Галямина вышла на свободу из спецприемника после трех административных арестов подряд. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Первый раз Галямина была арестована на 10 суток в конце июля в связи с несогласованной акцией у мэрии. Срок ареста истекал 6 августа. Однако в этот день ее снова задержали и отвезли в Чертановский районный суд Москвы, который назначил муниципальному депутату еще 15 суток ареста. 21 августа на выходе из спецприемника после второго ареста Галямину снова задержали и добавили еще 10 суток ареста.

По несколько административных арестов подряд также получили муниципальный депутат Константин Янкаускас, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Абсолютным рекордсменом по количеству арестов стал глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин – 29 августа его арестовали пятый раз подряд.

Галямина и ряд других оппозиционеров были задержаны в связи с несогласованными акциями протеста из-за выборов в Мосгордуму. Они продолжаются с середины июля.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Зрители освистали российского теннисиста Медведева на матче US Open

Ведомости
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Российский теннисист Даниил Медведев во время матча 3-го круга Открытого чемпионата США (US Open) несколько раз не сдержал эмоций, за что был освистан публикой. Матч проходил в Нью-Йорке, россиянин одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 и вышел в 1/8 US Open.

Во время первого сета Медведев несколько раз не сдержал эмоций. Так, после одной из проигранных подач россиянин вырвал полотенце из рук болбоя, а потом бросил ракетку в сторону судьи на вышке. После этого он получил от арбитра предупреждение за неспортивное поведение. Несмотря на это, Медведев продолжил эмоционально реагировать на неудачи. В ходе матча он несколько раз саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали его соперника. А при счете 5:5 после проигранного розыгрыша показал трибунам средний палец. Зрители отреагировали негативно на поведение спортсмена.

В интервью после матча Медведев заявил, что эмоции болельщиков помогли ему выиграть. «Спасибо вам всем – ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл», – заявил теннисист. Он объяснил, что перед игрой чувствовал себя очень уставшим, а накануне у него были судороги. «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас!» – подчеркнул Медведев, обращаясь к трибунам. Он добавил, что этой энергии ему хватит на следующие пять матчей. «Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!» – заключил спортсмен. Его заявление зрители тоже встретили свистом.

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Высшим его достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), на US Open спортсмен раньше дальше третьего раунда не проходил. В следующем круге соперником Медведева станет немец Доминик Кёпфер. 

US Open проводится с 1881 г. и является заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Бизнес
Новости

Более 100 рейсов задержались в московских аэропортах из-за тумана

Ведомости
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Утром в субботу более 100 рейсов не смогли вовремя вылететь из московских аэропортов из-за неблагоприятных погодных условий, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 10.20 мск, во «Внуково» задерживались 25 рейсов, из «Домодедово» вовремя не могли вылететь 45 рейсов и 10 были отменены, в «Шереметьево» были задержаны 50 рейсов.

Утром в столице наблюдался сильный туман, который мешал нормальной работе аэропортов. К десяти утра погода наладилась, и аэропорты начали работать в штатном режиме.

10 самых загруженных аэропортов Европы

Бизнес
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Умер создатель транснациональной корпорации Tetra Pak

Ведомости
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В Англии на 94-м году жизни умер сын основателя шведского производителя упаковки Tetra Pak Ханс Расинг, превративший семейный бизнес в крупную транснациональную корпорацию. Об этом сообщил в пятницу шведский телеканал SVT Nyheter со ссылкой на заявление семьи.

«Он возглавлял международную экспансию Tetra Pak, – сказал о Расинге экономический журналист Хенрик Боргстрём, его слова привел в эфире SVT. – Отец основал компанию, но именно сын вывел ее на международный уровень, и тогда она начала приносить прибыль».

Компания Tetra Pak была основана Рубеном Раусингом в 1951 г. в шведском городе Лунд. Сначала она специализировалась только на производстве картонной упаковки для молочных продуктов. Сейчас это крупнейший мировой производитель упаковки, чья продукция представлена более чем в 170 странах мира.

Ханс Раусинг возглавлял компанию с 1950-х гг. При нем она начала заключать международные контракты и приобретать все большую популярность. Раусинг был одним из богатейших людей планеты. Его состояние оценивалось в $12 млрд.

Бизнес
Новости

РБК: Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о приближающемся мировом кризисе

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска встретился с рабочими Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), крупнейшего актива его холдинга «Русские машины», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. По словам источника издания, на встрече Дерипаска рассказал о надвигающемся мировом кризисе из-за торговой войны между США и Китаем и предупредил, что санкции надолго и компании остается только бороться за продление США разрешения на проведение сделок с ней.

Дерипаска также сообщил рабочим, что в автопроме будет создано 30 000 рабочих мест за счет строительства новых компонентных производств в рамках программы импортозамещения. Инвестиции, по словам бизнесмена, составят 240 млрд руб., но для участия в этой программе бизнесу нужно банковское финансирование по доступным ставкам.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с 21 октября по 20 апреля 2020 г. В компании объяснили необходимость этой меры ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствием санкций. Группа ГАЗ попала под санкции США вместе с другими компаниями Дерипаски, но осталась последним его активом, с которого еще не были сняты ограничения.

Политика
Новости

В Северной Корее изменили конституцию ради нового статуса Ким Чен Ына

Ведомости
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Парламент КНДР одобрил поправки в конституцию, согласно которым Ким Чен Ын официально стал главой страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно новой редакции конституции, Ким Чен Ын как председатель Госсовета КНДР считается верховным лидером партии, государства и вооруженных сил. Ранее в конституции он просто назывался «верховным лидером», который командовал военной силой страны.

Последовательный пересмотр конституции беспрецедентен и Ким Чен Ын становится самым влиятельным лидером со времен его деда Ким Ир Сена, заявила Reuters аналитик американского сайта о КНДР NK News Рейчел Ли. Однако другие опрошенные агентством аналитики считают, что эти изменения просто придали официальный статус власти, которой Ким Чен Ын уже обладает как верховный лидер.

Стиль жизни
Новости

AP: финал Лиги чемпионов по футболу пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году

Ведомости
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Финал Лиги чемпионов по футболу в 2021 г. пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит арена», сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Официально об этом должны объявить после заседания исполкома УЕФА 24 сентября.

Кроме того, по словам собеседников агентства, финал турнира в 2022 г. состоится на стадионе «Альянц арена» в Мюнхене, а в 2023 г. – на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Это не первый раз, когда Россия принимает финал Лиги чемпионов. В 2008 г. победитель турнира определился на стадионе «Лужники» в Москве. В матче встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Победу со счетом 6:5 одержал «Манчестер Юнайтед».

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