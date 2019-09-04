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Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.

Новый iPhone оснастят экраном в 4,7 дюйма (11,9 см), то есть как у iPhone 8, рассказали источники издания. Технические характеристики будут такими же, как у флагманских моделей, которые Apple представит 10 сентября. Исключением станет дисплей – вместо OLED-экранов в него встроят более дешевый ЖК-дисплей. Это позволить снизить цену на смартфон, подчеркнули источники.

Смартфон может стать первым бюджетным iPhone с 2016 г., когда компания представила iPhone SE. Телефон с экраном диагональю 4 дюйма (10 см) стоил от $399. Только в 2016 г. было продано 30 млн устройств и еще 10 млн – за два последующих года, напоминает Nikkei. С помощью новинки Apple хочет привлечь покупателей в развивающихся странах и вернуть часть аудитории, которая перешла к Huawei и другим конкурентам.

10 сентября Apple проведет презентацию, на которой может представить сразу три новых модели iPhone – они будут развитием iPhone XR, XS и XS Max, выпущенных в 2018 г.