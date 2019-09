Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Технологии

Новости

Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов

Amazon, владеющий сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post. Компания свяжет эти данные с аккаунтами клиентов и их платежными данными, так что расплачиваться можно будет жестами. Представитель пресс-службы Amazon отказалась комментировать New York Post эту информацию.

Сканеры под кодовым названием «Орвилл» будут установлены в магазинах к началу будущего года, уточняет Business Insider. Пользователям не нужно будет прикасаться к поверхности сканирования. Все необходимые параметры система считает с помощью технологии сканирования глубины и компьютерного зрения. Amazon ожидает, что внедрение системы позволит покупателям намного быстрее оплачивать покупки. На оплату кредиткой на кассе уходит от трех до четырех секунд, сканирование руки займет менее 300 миллисекунд.

Пока технологию тестируют сотрудники нью-йоркского офиса Amazon. Новое устройство используется в торговых автоматах офиса. С его помощью можно купить газированные напитки, чипсы, батончики и зарядные устройства для телефонов. По словам источника, система определяет покупателя с точностью до 0,0001%. Но инженеры компании пытаются повысить точность устройства до 0,000001% перед запуском.

В 2015 г. Amazon получил патент на другую подобную систему, которая для идентификации покупателей сканирует их уши. В патентной заявке предлагалось использовать эту технологию в качестве альтернативы распознаванию лиц и отпечатков пальцев для разблокировки смартфонов.