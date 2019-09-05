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Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

Компания «Флай-авто» подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству. В качестве третьего лица привлечен телеканал «Дождь». Других подробностей в материалах дела нет.

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева заявила «Ведомостям», что впервые слышит про иск.

В иске, копия которого имеется у «РИА Новости» говорится, что «массовые беспорядки…, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа», причинили убытки ООО «Флай авто», осуществляющей деятельность по прокату автомобилей, в том числе бизнес и премиум класса. «Истец считает, что убытки стали прямым следствием неправомерных действий ответчика», – поясняется в иске. В нем уточняется, что сторонники Навального, в частности Борис Золотаревский и Любовь Соболь, неоднократно в соцсетях призывали к участию в несогласованных акциях протеста в центре Москвы.

Некая фирма «Флай-авто» подала иск к ФБК и телеканалу «Дождь». На сумму один миллиард рублей. Недурно. Ну пусть с Синдеевой берут, она богатая pic.twitter.com/v6roiRtnWp — Alexey Navalny (@navalny) September 5, 2019

Компания «Флай-авто» была зарегистрирована в 2011 г. Она занимается лизингом авто, численность ее сотрудников составляет 7 человек, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В 2017 г. выручка компании составила 38,8 млн руб., чистая прибыль – 2,8 млн руб. Ее единственный владелец и гендиректор – Дмитрий Леухин. Он также является членом комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты, обнаружили «Ведомости». Леухин также является владельцем компании «Евроавто рус», занимающейся прокатом автомобилей. С августа 2019 г. Леухин занимает должность президента «Ассоциации содействия деятельности по прокату автомобилей», кроме него в ассоциацию входит гендиректор «Эко-тепло» Владимир Гарчу. Телефоны «Флай авто» и «Евроавто рус» в четверг не отвечали.

Ранее, 21 августа, ГУП «Московский метрополитен» подал иск к Навальному и его сторонникам в Коптевский районный суд. Помимо метрополитена в суд на оппозиционеров из-за акций протеста пожаловались ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси – ООО «М.Такси коммуникации». Общая сумма исковых требований превысила 14 млн руб.