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На головном предприятии «Роскосмоса» задержали 14 вандалов

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») задержала 7 сентября 14 человек, планировавших проникнуть на территорию предприятия, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса». Сперва были задержаны два человека, потом еще 12. Все задержанные переданы полиции.

В сообщении «Роскосмоса» сказано, что, по предварительным данным, задержанные планировали сфотографировать территорию центра, чтобы после выложить снимки в интернет. Далее, как установило следствие, еще одна группа из 50 человек планировала в ночь на 8 сентбяря проникнуть на территорию НИЦ для «проведения вандальных действий по отношению к оборудованию».

НИЦ РКП расположен в городе Пересвет Московской области. Это головной испытательный центр «Роскосмоса». Там проводятся испытания жидкостных ракетных двигателей, топлива, космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, а также исследуются проблемы старта ракет-носителей и стартовых сооружений.