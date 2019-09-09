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Во «В контакте» запустили сервис для прослушивания аудиокниг

«В контакте» совместно с компанией «Библио» запустила стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг – Biblio. Об этом сообщается в пресс-релизе социальной сети.

Книги в приложении можно покупать либо по отдельности, либо по подписке. Подписка стоит 333 руб. в месяц. Приложение открывается напрямую во «В контакте» и не требует установки. Без подписки прослушивание, к примеру, «Лолиты» Владимира Набокова обойдется в 379 руб.

Всего в библиотеке «Библио» более 10 000 лицензионных произведений, озвученных профессиональными чтецами, отмечает «В контакте». Представлена художественная и деловая литература.

Сервис уже доступен во «В контакте». Пользователь может ознакомиться со списком бестселлеров или выбрать книги по жанрам и авторам. Есть возможность почитать отзывы слушателей, а также создать собственные «полки» – тематические подборки книг, которые формируются по аналогии с плейлистами в музыкальных сервисах.

Авторы и правообладатели в рамках приложения получают доступ к подробной статистике. С помощью нее можно ознакомиться с количеством прослушиваний, а также узнать о своем заработке, подчеркивает «В контакте».

Запуск сервиса в перспективе поможет закрыть вопросы появления нелегальных аудиокниг, отметил в разговоре с «Коммерсантом» исполнительный директор Biblio Илья Коротихин. У приложения подписаны соглашения с такими компаниям, как «Альпина паблишер», «Аудиокнига» и «Союз», а также «Эксмо-АСТ», «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус», пишет издание со ссылкой на Biblio.