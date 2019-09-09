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Во «В контакте» запустили сервис для прослушивания аудиокниг

Ведомости
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«В контакте» совместно с компанией «Библио» запустила стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг – Biblio. Об этом сообщается в пресс-релизе социальной сети.

Книги в приложении можно покупать либо по отдельности, либо по подписке. Подписка стоит 333 руб. в месяц. Приложение открывается напрямую во «В контакте» и не требует установки. Без подписки прослушивание, к примеру, «Лолиты» Владимира Набокова обойдется в 379 руб.

Всего в библиотеке «Библио» более 10 000 лицензионных произведений, озвученных профессиональными чтецами, отмечает «В контакте». Представлена художественная и деловая литература.

Сервис уже доступен во «В контакте». Пользователь может ознакомиться со списком бестселлеров или выбрать книги по жанрам и авторам. Есть возможность почитать отзывы слушателей, а также создать собственные «полки» – тематические подборки книг, которые формируются по аналогии с плейлистами в музыкальных сервисах.

Авторы и правообладатели в рамках приложения получают доступ к подробной статистике. С помощью нее можно ознакомиться с количеством прослушиваний, а также узнать о своем заработке, подчеркивает «В контакте».

Запуск сервиса в перспективе поможет закрыть вопросы появления нелегальных аудиокниг, отметил в разговоре с «Коммерсантом» исполнительный директор Biblio Илья Коротихин. У приложения подписаны соглашения с такими компаниям, как «Альпина паблишер», «Аудиокнига» и «Союз», а также «Эксмо-АСТ», «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус», пишет издание со ссылкой на Biblio.

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Бизнес
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Президент Nissan Хирото Саикава уйдет в отставку после скандала из-за бонусов

Ведомости
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Гендиректор и президент японского автоконцерна Nissan Хирото Саикава уйдет в отставку с 16 сентября этого года, говорится в сообщении компании. Нового директора выберут до конца октября. Этого потребовал совет директоров Nissan, а Саикава согласился, уточняет компания.

Накануне, 8 сентября, издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники сообщало, что Саикава покинул компанию после скандала с получением завышенных бонусов. По данным Reuters, сумма переплаты составила 47 млн иен ($439 тыс.). Саикава извинился «за причиненные неудобства» и признал, что компания платила ему больше, чем полагалось. Он согласился вернуть всю сумму выплат и заявил, что не назначал себе выплаты и не знал, что компания выплачивала ему деньги сверх нормы.

В ноябре 2018 г. токийская прокуратура арестовала бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона, обвиняемого в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов компании и мошенничестве. По версии следствия, он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. В апреле Гона перевели под домашний арест под залог в 500 млн иен ($ 4,5 млн). Он свою вину отрицает.

Чистая прибыль Nissan по итогам 2018 г. упала на 57,3% и составила 319,1 млрд иен (около $2,9 млрд), по итогам 2017 г. этот показатель был на уровне 746,9 млрд иен (около $6,8 млрд). По данным AFP, это почти самый низкий показатель прибыли у компании за последние 10 лет.

Карлос Гон вышел на свободу после 108 дней в тюрьме

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Финансы
Новости

Суд разрешил экс-владельцу Внешпромбанка заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако

Ведомости
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Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу обанкротившегося Внешпромбанка Георгию Беджамову заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако, сообщает РБК со ссылкой на промежуточное решение суда. Суд принял такое решение из-за того, что семью банкира могли выселить из квартиры. По иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, его конкурсный управляющий в рамках банкротства) Беджамов может тратить до 90 000 евро в месяц. Адвокат банкира сообщил, что оплата аренды квартиры является единовременной. Семья ищет жилье подешевле. По решению суда АСВ должно компенсировать Беджамову 40 000 фунтов ($49 000) судебных издержек.

Внешпромбанк входил в топ-50 банков и обслуживал крупнейшие компании России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников. Банкротство произошло в январе 2016 г. Это стало крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России, ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. Возглавлявшая правление банка Лариса Маркус получила девять лет колонии за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Беджамов сейчас находится за границей.

АСВ пытается взыскать с банкира $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. В марте и апреле суд арестовал его активы в пределах суммы оспариваемого ущерба. Экс-банкиру также запретили любые единовременные траты на сумму больше £50 000 ($61,5 000) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах. Кроме этого, ему запрещено покидать территорию Англии и Уэльса.

В июне банкир просил у суда разрешение тратить более 320 000 фунтов ($393 800) в месяц на себя и семью. В эту сумму вошла уже учтенная плата за аренду пентхауса на Парк-Лейн в Лондоне и апартаментов в Монако для жены с детьми за 75 000 фунтов ($92 300) в месяц. Среди трат бизнесмен также указал представительские расходы (20 000 фунтов, или $24 600) на встречи с деловыми партнерами и посещение гольф-клуба (2500 фунтов, или $3000). Однако суд не только не удовлетворил требования, но и сократил лимит трат со 100 000 до 80 000 фунтов в месяц. Решение мотивировано тем, что с момента отъезда из России в 2015 г. Беджамов или его супруга не сгенерировали какой-либо доход.

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Финансы
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Минтруд не получал от Минфина законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Ведомости
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В Минтруд не поступал на согласование разработанный Минфином законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявил «Ведомостям» представитель ведомства.

«Законопроект Минфина в профильный департамент Минтруда пока не поступал. «При поступлении законопроект будет рассмотрен в установленном порядке», – сообщили в Минтруде.

6 сентября Минфин сообщил о том, что подготовил законопроект «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд. Согласно законопроекту россиянам будет предложен «гарантированный пенсионный продукт» вместо индивидуального пенсионного капитала, уточнил представитель Минфина. По его словам, Минтруд уже рассматривает законопроект и после общественных обсуждений его внесут в правительство. Гарантированный пенсионный продукт россияне смогут самостоятельно выбирать, переводя свои накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

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Политика
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Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Ведомости
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Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда. На это обратил внимание руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Иск был подан 4 сентября, а 9 сентября оставлен без движения. В картотеке суть иска не сообщается, не смогла ее уточнить и пресс-секретарь суда Ирэна Козаева в разговоре с «МБХ медиа». По ее словам, речь идет о «взыскании определенных денежных сумм».

Ранее иски к оппозиционерам подали ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси – ООО «М.Такси коммуникации». Их общая сумма превысила 14 млн руб. Так компании оценили полученный ими ущерб от проведения в Москве несогласованной акции протеста 27 июля.

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Политика
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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных. По словам Пескова, это не пленные, а удерживаемые лица и встречать их «не прерогатива главы государства». «Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», – сообщил он журналистам.

Имена участников обмена Песков не назвал. «По спискам я никаких комментариев давать не буду. Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен», – сообщил он. Он добавил, что в обмене «важна проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизоров».

7 сентября Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других участников обмена в Кремле пообещали назвать позже. На Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент Украины Владимир Зеленский встречал их лично в аэропорту.

Как на Украине встретили возвращенных из России моряков и режиссера Сенцова. Фото

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Технологии
Новости

Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна

Ведомости
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Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON). Ссылки на архив с кодом блокчейна и репозиторий на Github, где лежит обновляемый код, появились на сайте test.ton.org.

Это информация для разработчиков, которая позволяет установить у себя тестовую версию блокчейна, включая полную ноду (узел блокчейн-сети) и валидатор (участник сети, который подтверждают транзакции в блокчейне), отмечается на сайте. Помимо кода на странице также выложены инструкции по установке ноды и преобразованию ее в валидатор. Также на тестовой странице выложена документация TON: описание блокчейна и его элементов, а также языка программирования Fift для создания смарт-контрактов в блокчейне TON. Все документы подписаны Николаем Дуровым (брат Павла Дурова и сооснователь Telegram).

Закрытое тестирование TON началось в апреле 2019 г. На тот момент разработчики получили доступ к клиенту, который подключался к единственной ноде, которая была у самого TON, рассказывал участник тестирования.

Оценивать работоспособность блокчейн-сети из одной ноды не имело смысла, говорил ранее партнер Qiwi Blockchain Technologies Константин Кольцов. А вот после появления в открытом доступе кода ноды и валидатора можно будет оценить потенциальную скорость транзакций, способен ли блокчейн к масштабированию, надежно ли работает подтверждение блоков в блокчейне, объяснял он.

TON – это блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить до 31 октября 2019 г. рабочую блокчейн-сеть. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.

Политика
Новости

В ООН призвали расследовать действия полиции во время протестов в Москве

Ведомости
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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена действиями полиции во время протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом она сообщила во время выступления на 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, передает ТАСС.

Бачелет заявила, что поддерживает призывы президентского СПЧ расследовать информацию о чрезмерном применении силы полицией. Я призываю власти поддерживать свободу выражения мнения, право на мирные собрания и право на участие в общественной жизни, сообщила она.

20 августа международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний. Поводом стали многочисленные разгоны мирных демонстраций в Москве в июле и августе. Правозащитники утверждают, что, применив насилие и прибегнув к «некорректному уголовному преследованию», власти нарушили несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток.

Митинги в Москве проходили с середины июня, большинство из них были несогласованными и сопровождались массовыми задержаниями. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников полиции были арестованы девять человек. 3 сентября СКР прекратил уголовное преследование четырех фигурантов дела, в их действиях не нашли состава преступления. Пять человек получили реальные сроки.

Политика
Новости

Во время избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел

Ведомости
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В России во время избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел, четыре из них – в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой. По ее словам, уголовные дела также возбудили в Краснодарском и Камчатском краях, Тыве, в Новосибирской и Курганской областях, а также в Татарстане.

Всего во время избирательной кампании в МВД было подано более 3600 сообщений о нарушениях законодательства, в единый день голосования, 8 сентября – более 1280 жалоб.

По словам Памфиловой, единый день голосования в целом прошел спокойно. В четырех российских субъектах были или будут отменены итоги голосования по восьми избирательным участкам из-за нарушений, не позволяющих «с достоверностью определить волеизъявление избирателей», уточнила она. «Я всех коллег настоятельно призываю, даже не прошу, а требую: не спешите моментально подводить итоги и рапортовать. Вот сейчас должны внимательно оперативно рассмотреть все жалобы, но по существу, для того чтобы не перебрасывать потом на суды то, что можете сделать вы сами», – добавила Памфилова. Она также призвала коллег передавать материалы о нарушениях в правоохранительные органы.

В Единый день голосования состоялось около 6000 избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 российских субъектах.

Как прошли выборы в Мосгордуму

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Политика
Новости

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Ведомости
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Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

По данным Google, компания поддерживает ответственные политические рекламные объявления, соответствующие местному законодательству, говорится в сообщении пресс-службы компании. Однако была ли на сайтах компании политическая реклама в России, в Google уточнять не стали. В российском офисе Facebook сообщили, что за соблюдение избирательного законодательства несут ответственность рекламодатели. Если Facebook получает сообщения о нарушениях, то принимает меры, указали в пресс-службе.

Роскомнадзор нашел политические рекламные объявления в соцсети и на видеосервисе YouTube (принадлежит Google). В ведомстве расценили ситуацию как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации». Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщал, что это уже не первый случай, когда в «день тишины» на платформах Google и Facebook публикуется политическая реклама. Однако конкретных примеров такой рекламы в Роскомнадзоре не предоставили.

В середине августа в Госдуме создали комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. В эту комиссию направят факты нарушений правил агитации со стороны Google и Facebook, сообщал Ампелонский.

Бизнес
Новости

Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+

Ведомости
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Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. О каких именно китайских компаниях идет речь, газета не уточняет. На данный момент ВТБ принадлежит 21,68% En+, напоминает FT.

По словам одного из источников, стороны еще не начали обсуждать детали сделки, однако к ней «серьезный интерес с обеих сторон». Несмотря на это, соглашение о заключении сделки может быть не достигнуто, добавил он. По словам второго источника, китайские компании заинтересовались долей в En+ в первую очередь из-за экологических проблем в стране, которые усилили стремление к низкоуглеродистым промышленным активам. Китайские компании хотят увеличить свое присутствие на российском рынке возобновляемой энергетики (En+ принадлежат гидроэлектростанции), сказал он.

«Это не соответствует действительности. Мы не комментируем слухи и домыслы, которые существуют на рынке», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВТБ. Официально En+ не комментирует данную информацию.

En+ является холдинговой структурой производителя алюминия UC Rusal. Весной прошлого года в отношении этих компаний и их основателя Олега Дерипаски минфин США ввел санкции. В январе текущего года En+ и UC Rusal вышли из-под санкций после отказа Дерипаски от акционерного и управленческого контроля.

На данный момент у En+ нет контролирующего акционера: Дерипаске принадлежит 44,95% после передачи части его доли ВТБ и фонду «Вольное дело», а также обмена с швейцарским трейдером Glencore. Бизнесмен имеет право голосовать не более чем 35% акций En+. Права голоса по акциям, переданным ВТБ, находятся у американских трасти. Ранее Glencore получил 10,55% в En+ в обмен на пакет акций в UC Rusal. Бывшие члены семьи Дерипаски имеют в собственности 6,7% акций En+, фонд «Вольное дело» контролирует 3,22%, в свободном обращении на бирже еще около 9,4% акций.

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Технологии
Новости

Bloomberg: Apple и Foxconn нарушили законы Китая при производстве iPhone

Ведомости
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Apple и ее производственный партнер Foxconn Technology Group нарушили трудовое законодательство Китая, используя слишком много временного персонала на крупнейшей фабрике по производству iPhone в Чжэнчжоу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расследование некоммерческой правозащитной группы China Labor Watch.

Согласно исследованию, в августе количество временных сотрудников на фабрике (в том числе школьников) превышало 50% вместо допустимых 10%. В 2018 г. доля временных сотрудников составляла 55%. В августе этот показатель был примерно 50%. Однако в конце месяца многие школьники вернулись к занятиям и количество временных работников снизилось до 30%, что также является незаконным, говорится в исследовании.

В Аpple агентству сообщили, что компания признает факт нарушения трудового законодательства и «тесно сотрудничает с Foxconn для решения этой проблемы». Foxconn Technology Group также признала нарушения закона. «Apple переносит затраты от торговой войны между Китаем и США на рабочих и получает прибыль от использования их труда», – говорится в сообщении правозащитной группы.

Тайваньская Foxconn Technology Group – крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple. Компания основана в 1974 г. В 2018 г. ее выручка составила 5,2 трлн тайваньских долларов ($166 млрд).

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