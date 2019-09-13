Технологии

Новости

Кинокомпания Джей Джей Абрамса заключила эксклюзивный контракт с WarnerMedia

Американский режиссер Джей Джей Абрамс и его кинокомпания Bad Robot заключили контракт с WarnerMedia. Они займутся производством оригинального контента для телевединия, игр и цифровых платформ.

Контракт будет действовать до 2024 г. Стороны не раскрывают финансовую сторону сделки. По информации The Hollywood Reporter, она оценивается в $250 млн.

Bad Robot интересовались многие компании, в том числе Netflix, Apple, Amazon и Sony Entertainment, отмечает The Hollywood Reporter. Для WarnerMedia это большая победа, особенно на фоне того, что она скоро планирует запускать конкурента Netflix и Hulu — стриминговый сервис HBO Max. Bad Robot, в частности, известна благодаря сериалам «Остаться в живых» и «Мир Дикого запада».

В августе телеканал HBO, входящий в WarnerMedia, потерял создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайса. Они заключили многолетний контракт с компанией Netflix. Сумма контракта не разглашается, по данным The Hollywood Reporter, она составляет $200 млн.