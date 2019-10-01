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Предправления «Союзмультфильма» возглавит киностудию имени Горького

Председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву назначили временно исполняющим обязанности генерального директора государственной киностудии имени Горького, сообщили ТАСС в пресс-службе Росимущества.

Кандидатура Слащевой была одобрена с учетом позиции Минкультуры, отметили в ведомстве. Слащева рассказала агентству, что направила необходимый для назначения пакет документов в Росимущество на прошлой неделе.

Киностудией почти 10 лет руководил Сергей Зернов. 13 сентября стало известно, что он ушел в отставку. Собеседники «Ведомостей» объяснили его уход тем, что работой Зернова был недоволен Минкульт, к деятельности студии были вопросы и у совета директоров.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького – одна из крупнейших и старейших в России. Она оказывает услуги съемки и создания контента частным кинокомпаниям, а также сама производит фильмы. В советское время студия выпустила такие картины, как «Путевка в жизнь», «Анна на шее», «А зори здесь тихие…», «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего» и др.