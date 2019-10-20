«Тинькофф Инвестиции» запустили на Youtube шоу «Деньги не спят»

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«Тинькофф Инвестиции» запустили на Youtubе еженедельное шоу об инвестициях «Деньги не спят». Первый выпуск вышел 19 октября, он называется «Торговая война США и Китая, будущее Netflix и падение "Яндекса"». За сутки ролик набрал более 11 тыс. просмотров. Сейчас у канала 3 тыс. подписчиков.
Приглашенный эксперт финансового рынка Василий Олейник и телеведущая Яна Азевич обсуждают главные новости финансового рынка, разбирают по полочкам вышедшие отчетности компаний и делают реальные ставки на реальном счете, говорится в сообщении телеграм-канала «Тинькофф Инвестиции». На ставки у ведущих есть 6 млн руб.
«Тинькофф инвестиции» — это проект «Тинькофф-банка». В 2008 г. его основатель Олег Тиньков запустил на Youtube шоу «Бизнес-секреты», в котором он берет интервью у известных предпринимателей. Первым гостем программы стала Ксения Собчак. Сейчас у канала 256 тыс. подписчиков. Самый популярный ролик — интервью с основателем компании МММ Сергеем Мавроди. За семь лет выпуск собрал 1,5 млн просмотров.
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Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes. Издание оценило его состояние в $1,3 млрд, а партнера предпринимателя Влада Вендрова, выпускника Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», в $600 млн.
Семья Шмуниса иммигрировала в США в 1970-х., отмечает издание. После переезда в Калифорнию Шмунис работал в HP (компьютерная техника) и компании Ampex (звукозапись). В 1993-м он решил сделать бизнес на передаче телефонного сигнала через интернет. Его стартап Ring Zero Systems предлагал производителям компьютеров приложение для операционной системы Windows, принимавшее и доставлявшее звонки и голосовую почту. IBM и НP продали более 20 млн компьютеров с его приложением. В итоге стартап купила Motorola. Шмунис стал миллионером и топ-менеджером этой компании. В 1999 г. он вместе с Вендровым создал компанию RingCentral.
В начале октября RingCentral объявило партнерстве с Avaya на новой облачной платформе. После этого стоимость акций RingCentral выросла на 28%, а рыночная капитализация компании превысила $14 млрд. В рамках соглашения стартап Шмуниса выплатит Avaya $500 млн, включая $375 млн аванса и инвестиции в привилегированные акции в размере $125 млн. Сделка даст стартапу доступ к 100 млн пользователей Avaya, это поможет погасить значительный долг, отмечает издание. Шмунис занимает в компании должность главного исполнительного директора, ему принадлежит 8,5% акций. RingCentral от комментариев отказались.
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Американские вооруженные силы уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии после вывода оттуда своих военных, сообщает сирийское национальное агентство SANA. По его данным, на базе была оборудована взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
База располагалась недалеко от города Тель-Тамар, где идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами. Американские военные также готовятся оставить базу рядом с дамбой Ас-Сабее в той же провинции Эль-Хасаке.
США начали передислокацию своих войск после турецкого вторжения в Сирию. Анкара 9 октября объявила о начале операции «Источник мира» на севере республики, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия турецких военных, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.
На этой неделе Турция согласилась на предложение США приостановить операцию на пять дней, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов покинуть приграничную зону.
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Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов после ухода с этого поста возглавит новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики (ВШЭ), если секретариат международной организации даст разрешение на ее создание. О своих планах на будущее Федотов рассказалРБК, при этом свой возможный уход из СПЧ он по-прежнему не комментирует. Ответ от ЮНЕСКО должен прийти до конца года.
Федотов с 1993 по 1998 г. был постпредом России в ЮНЕСКО. После этого он возглавил в Институте международного права и экономики им. Грибоедова кафедру ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности, которая позже была переведена во ВШЭ. В 2017 г. кафедра не отправила вовремя один из отчетов в штаб-квартиру организации в Париж и ЮНЕСКО распорядилась исключить ее из состава своих кафедр, рассказал Федотов.
У новой кафедры, если ЮНЕСКО одобрит ее создание, будут более широкие компетенции – не только авторское право, но и смежные, культурные и информационные права. По словам Федотова, это все связано с правами человека, но речь идет не о их классическом понимании, а о новом поколении прав человека. Например, о праве на общение с человеком вместо искусственного интеллекта, пояснил председатель СПЧ. В пример он привел звонок на горячую линию, на который отвечает робот. «Человек человека всегда поймет, а искусственный интеллект – нет», – добавил Федотов. Поэтому, по его мнению, искусственный интеллект – это угроза человеку и его правам. Новая кафедра планирует уделять этому вопросу большое внимание. «Для правоведа это новая галактика», – резюмировал Федотов.
Пресс-служба ВШЭ подтвердила РБК, что Федотов работает с университетом с 2009 г. по настоящее время, однако отметила, что о создании новой кафедры говорить преждевременно.
О том, что Федотов покидает пост советника президента и председателя СПЧ, стало известно 17 октября. Официальной причиной может стать достижение Федотовым предельного возраста нахождения на госслужбе. Однако источники полагают, что отставка может быть связана с тем, что СПЧ критиковал действия правоохранителей во время летних протестов.
Кремлю все возрасты покорны
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
18 сентября советнику президента Михаилу Федотову (на фото) исполнилось 70 лет – это предельный возраст нахождения на госслужбе, который, правда, можно продлевать по решению руководства. Исключения делать не стали. «Ведомости» вспоминают, кто еще из чиновников кремлевской администрации проработал до достижения такого возраста или приближается к нему
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Евгений Разумный / Ведомости
Юрий Ушаков 72 года
2008–2012 гг. – заместитель руководителя аппарата правительства С 21 мая 2012 г. – помощник президента Дата рождения: 13 марта 1947 г.
2/8
Евгений Разумный / Ведомости
Андрей Фурсенко 70 лет
2004–2012 гг. – министр образования С 21 мая 2012 г. – помощник президента Дата рождения: 17 июля 1949 г.
3/8
Евгений Разумный / Ведомости
Игорь Левитин 67 лет
2004-2012 гг. - министр транспорта С 21 мая 2012 г. советник президента Со 2 сентября 2013 г. помощник президента Дата рождения: 21 февраля 1952 г.
4/8
Евгений Разумный / Ведомости
Сергей Иванов 66 лет
2011–2016 гг. – руководитель администрации президента С 12 августа 2016 г. спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Дата рождения: 31 января 1953 г.
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Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Устинов (на фото справа) 66 лет
2006–2008 гг. – министр юстиции С 14 мая 2008 г. – полпред президента в Южном федеральном округе Дата рождения: 25 февраля 1953 г.
6/8
Валерий Шарифулин / ТАСС
Александра Левицкая 65 лет
2012–2013 гг. – первый заместитель руководителя аппарата правительства С августа 2013 г. – советник президента Дата рождения: 7 февраля 1954 г.
7/8
Станислав Красильников / ТАСС
Юрий Трутнев 63 года 2012–2013 гг. – помощник президента С 31 августа 2013 г. вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Дата рождения: 1 марта 1956 г.
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В НАТО появился кризисный штаб для оценки турецкой операции в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкое издание Welt. По его данным, новая структура альянса займется прогнозом последствий турецкого вторжения. В штаб вошли эксперты по безопасности, военные специалисты и политические консультанты.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что последствия турецкой операции на северо-востоке Сирии являются серьезной ошибкой НАТО. Политик напомнил, что Турция является членом альянса, а значит, должна действовать более ответственно.
Анкара 9 октября объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия турецких военных, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.
На этой неделе Турция согласилась на предложение США приостановить операцию на пять дней, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов покинуть приграничную зону.
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Семьям погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. Пострадавшие получат компенсации, сумма которых будет определяться в индивидуальном порядке.
Прорыв дамбы в поселке Щетинкино Красноярского края произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток затопил времянки, в которых жили рабочие золотодобывающей артели. Согласно последним данным 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. Еще более десяти получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и пострадавших – жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей, установил Роструд.
Следственный комитет расследует дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Задержаны трое подозреваемых – директор золотодобывающей компании «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации.
В ходе предварительного следствия следователи установили, что произошел прорыв не одной дамбы, а сразу пяти, расположенных одна за другой по течению. Все объекты были возведены незаконно и с нарушением норм.
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае
Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС
В ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края произошел прорыв дамбы на реке Сейба, погибли 15 рабочих золотодобывающей артели. Шесть человек числятся пропавшими без вести, еще 16 пострадали. Фотографии с места происшествия – в нашей фотогалерее
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Власти Барселоны оценили более чем в 2,5 млн евро ущерб от действий протестующих, сообщает агентство Efe со ссылкой на мэрию города. Отмечается, что при подсчетах учитывались средства, потраченные на дополнительные выплаты коммунальным службам, которые убирали улицы после беспорядков.
Массовые протесты начались в столице Каталонии 14 октября, после того как Верховный суд Испании приговорил девять каталонских политиков к срокам от 9 до 13 лет тюрьмы за проведение референдума о независимости в 2017 г. Они получили наказание за мятеж, еще три человека были признаны виновными в неподчинении и оштрафованы.
В ночь на 20 октября беспорядки в Барселоне продолжались, правоохранительные органы задержали 13 человек, четверо сотрудников пострадали.
Протестующие поджигают на улицах мусорные контейнеры, повреждают дорожное покрытие, светофоры, электрические щиты, дорожные знаки, деревья и уличную мебель. Утром в воскресенье более 40 групп рабочих участвовали в приведении города в порядок. За ночь пожарные потушили около 50 очагов возгорания в Барселоне.
Барселона в огне. Фотографии с улиц города
Joan Mateu / AP
В Барселоне уже несколько дней идут протесты, вызванные приговором Верховного суда Испании каталонским лидерам, причастным к организации референдума о независимости Каталонии. Шестеро из девяти осужденных получили от 9 до 13 лет тюрьмы.
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Следователи допросили директора золотодобывающего предприятия «Сисим», начальника и мастера горного участка этой же организации, которые задержаны по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае. Также были опрошены свидетели и очевидцы событий и изучены изъятые в компании документы, сообщил Следственный комитет России (СКР).
В ходе сбора материалов удалось восстановить картину случившегося, следует из сообщения. Так, выяснилось, что водой были разрушены не две дамбы, как сообщалось ранее, а пять. Все они были возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов. Дамбы были нужны для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи, пояснили подозреваемые. Прорыв начался с самой верхней дамбы, а затем по цепочке рухнули еще четыре гидротехнических сооружения.
При этом начальник участка сообщил следователю, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.
Также в ходе расследования выяснилось, что горный мастер, в обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.
Прорыв дамбы рядом с поселком Щетинкино в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток смыл несколько времянок, в которых жили работники золотодобывающей артели. По последним данным, погибли 15 человек. Еще 14 остаются в больницах, пятеро числятся пропавшими без вести, продолжается поисково-спасательная операция.
В качестве приоритетной версии прорыва дамбы следователи рассматривают нарушения при проведении золотодобывающих работ. По делу задержаны три человека, СКР намерен ходатайствовать в суде об их аресте.
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае
Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС
В ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края произошел прорыв дамбы на реке Сейба, погибли 15 рабочих золотодобывающей артели. Шесть человек числятся пропавшими без вести, еще 16 пострадали. Фотографии с места происшествия – в нашей фотогалерее
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Развитие событий на северо-востоке Сирии, куда вторглись турецкие войска, вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, эти события «потенциально могут навредить делу политического урегулирования».
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут продолжить прямое общение по теме Сирии, добавил Песков.
Помощник президента Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что действия Турции в Сирии должны быть соразмерны складывающейся в регионе ситуации. По его мнению, главное – чтобы турки не мешали политическому урегулированию конфликта.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия Анкары, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.
На этой неделе Турция согласилась на предложение США приостановить операцию на пять дней, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов покинуть приграничную зону.
Политика
Новости
Правительство Британии запустило чрезвычайный план на случай «жесткого» Brexit
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Британское правительство запустило чрезвычайный план действий, разработанный на случай выхода страны из состава Евросоюза без сделки (так называемый «жесткий» Brexit). Об этом сообщил канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, отвечающий за разработку данного плана.
По его словам, 20 октября состоится чрезвычайное заседание правительства по этому вопросу. «Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit предоставлено не будет», – сказал Гоув в интервью Sky News. Он добавил, что после вчерашнего голосования риск «жесткого» Brexit увеличился.
Накануне британские депутаты приняли поправку об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Она обязывает премьера просить о переносе Brexit на более поздний срок. Борис Джонсон заявил, что не намерен просить об отсрочке. По его словам, позиция правительства Великобритании не изменилась и страна покинет Евросоюз в запланированный срок.
Несмотря на свое заявление, Джонсон все же отправил в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, но не стал его подписывать, сообщила телерадиокомпания BBC со ссылкой на источник. При этом письмо сопровождалось другим документом, в котором премьер указал, что считает отсрочку ошибкой. Кроме того, Джонсон отправил пояснительную записку, в которой указал, что первое письмо с просьбой об отсрочке было отправлено исключительно ради исполнения закона. Если бы премьер его не отправил, ему бы грозило судебное разбирательство.
Митинг против Brexit
Kirsty Wigglesworth / AP Photo
В Лондоне 19 октября прошел многотысячный митинг против выхода Великобритании из Евросоюза. Поводом стало обсуждение в парламенте новой сделки по Brexit. Люди потребовали провести повторный референдум о членстве страны в европейском блоке. Фотографии с улиц британской столицы – в нашей галерее
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Причиной пожара в многоквартирном доме в Ростове Великом стал поджог, сообщил Следственный комитет России. В связи с этим дело будет далее расследоваться по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.
Подозреваемый задержан, им оказался житель Ярославской области 1982 года рождения. Ему грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения. О мотивах задержанного ничего не сообщается.
Пожар произошел в ночь на 19 октября. По последним данным, в результате случившегося погибли семь жильцов, еще несколько человек пострадали. Среди погибших пятеро детей. Изначально дело расследовалось по статье о причинении смерти по неосторожности.
Бизнес
Новости
Самолет Qantas Airlines совершил самый длительный перелет в истории
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Самолет Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas совершил самый длительный перелет в истории: лайнер находился в воздухе 19 часов 16 минут. Это был первый беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней, говорится на сайте авиакомпании.
Предыдущий рекорд принадлежал Singapore Airlines, продолжительность ее рейса из Сингапура в Нью-Йорк составляет 18 часов 50 минут.
На борту самолета Qantas во время экспериментального рейса находились 49 пассажиров, а также экипаж и врачи, которые во время перелета отслеживали состояние людей. Медики должны установить, как такое длительное нахождение в воздухе может отразиться на здоровье.
Авиакомпания планирует провести еще два тестовых рейса на сверхдальние расстояния – из Лондона и Нью-Йорка в Австралию. По их итогам будет принято решение, стоит ли делать такие рейсы регулярными.
Как прошел самый длительный перелет в истории. Фоторепортаж
Qantas Airways
Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый длительный перелет в истории. На фото: пилоты, управлявшие лайнером
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Qantas Airways
Борт находился в воздухе 19 часов 16 минут
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Qantas Airways
Это был первый беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней
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Qantas Airways
Перелет выполнялся на самолете Boeing 787-9
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Qantas Airways
На борту находились 49 пассажиров
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Qantas Airways
За состоянием пассажиров и сотрудников авиакомпании следили врачи
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Qantas Airways
Медики брали анализы, чтобы проверить, как такое длительное пребывание в воздухе сказывается на здоровье
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Qantas Airways
У пилотов, которых на борту было четверо, во время перелета измеряли мозговую активность и скорость реакции
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Qantas Airways
Современные лайнеры не могут совершать столь длинные перелеты с полной загрузкой, поэтому пассажиров было немного
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Qantas Airways
Пассажиры под наблюдением врачей делали зарядку на борту самолета
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Qantas Airways
Полноценное питание во время полета предоставлялось несколько раз
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Qantas Airways
Авиакомпания планирует провести еще два тестовых рейса на сверхдальние расстояния – из Лондона и Нью-Йорка в Австралию
12/14
Qantas Airways
По их итогам будет принято решение, стоит ли делать такие рейсы регулярными
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Qantas Airways
Первый рейс из Нью-Йорка в Сидней благополучно приземлился чуть раньше назначенного времени