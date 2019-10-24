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Котировки Twitter упали почти на 20% после публикации финансовых результатов

Акции американского сервиса микроблогов Twitter Inc. в ходе предварительных торгов подешевели на 18,99% до $31,45 за бумагу, свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи (по состоянию на 16:59 мск). С начала года стоимость акций увеличилась на 35%.

Падение котировок произошло после публикации финансовой отчетности Twitter по итогам III квартала 2019 г. Чистая прибыль сервиса в январе – сентябре этого года увеличилась в 1,4 раза и составила $1,4 млрд против $950,3 млн в аналогичном периоде 2018 г. Чистая прибыль компании в III квартале составила $36,5 млн против $789,2 млн в III квартале 2018 г. Квартальная выручка Twitter выросла на 9% в годовом выражении и составила $824 млн по сравнению с $758,1 млн за аналогичный период 2018 г. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали этот показатель на уровне $876 млн.

Число активных пользователей Twitter в III квартале увеличилось на 4,3% в квартальном выражении и составило 145 млн человек в месяц. В годовом выражении число пользователей выросло на 17%. «Несмотря на трудности этот квартал подтверждает эффективность нашей стратегии инвестирования», – приводятся в релизе слова финансового директора Twitter Неда Сигала.

По итогам IV квартала 2019 г. Twitter ожидает рост выручки от $940 млн до $1,01 млрд.