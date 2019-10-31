«Арт пикчерс» Бондарчука вернула деньги компании-банкроту «Наше кино»
Кинокомпания «Арт пикчерс студия» по требованию суда вернула конкурсному управляющему ООО «Компания «Наше кино» 20 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель «Арт пикчерс студии».
15 мая арбитражный суд удовлетворил требования «Компании «Наше кино» о признании сделок по переводу «Арт пикчерс студии» 20 млн руб. недействительными и обязал вернуть эти деньги в конкурсную массу. Компания также заявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Арт пикчерс студии».
«Арт пикчерс студия» исполнила определение суда в предусмотренные законодательством сроки (три месяца с даты вступления решения в законную силу) и перечислила в конкурсную массу «Компании «Наше кино» причитающиеся по определению суда денежные средства», – сообщил представитель компании.
«Арт пикчерс студия» – одна из крупнейших российских кинокомпаний, создатель фильмов «Притяжение», «Духлесс», «Сталинград», «Лед». На паритетных началах кинокомпанией владеют продюсер Федор Бондарчук и ООО «НМГ студия» (100%-ная «дочка» «Национальной медиа группы» (НМГ), владеющей 29% «Первого канала», телеканалами «Пятый канал», РЕН ТВ, газетой «Известия»).
«Компания «Наше кино» основана в 2011 г. Она принадлежит продюсерам Сергею Сельянову и Максиму Уханову (через кинокомпанию СТВ), а также Игорю Толстунову (через компанию «Профит»). В декабре 2017 г. эта компания по иску ООО «Строй-тресть» (выкупило долг у «Бульдозер фильмс продакшн», которая судилась с «Компанией «Наше кино» из-за «заниженных», по мнению продюсеров, сборов фильма «Скорый «Москва – Россия») была признана банкротом. Сельянов и Толстунов перевели свой дистрибуторский бизнес на другое юридическое лицо, созданное в июле 2016 г. «Наше кино» (по 50% принадлежит Сельянову и Толстунову). Сейчас оно занимается прокатом фильмов, созданных этими продюсерами и сторонними кинокомпаниями.