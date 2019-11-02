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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

Ведомости
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«Роскосмос» расторг контракт с центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2», с помощью которой в 2021 г. планировалось запустить три спутника связи «Гонец-М», сообщило «РИА Новости». Контракт был подписан в июле, его стоимость составляла более 2 млрд руб. Ракету должны были произвести к 15 октября 2021 г.

Позже «Роскосмос» подтвердил эту информацию, объяснив, что запуск космических аппаратов «Гонец» решено осуществить с помощью ракеты-носителя «Союз-2». Она полностью адаптирована под запуск таких спутников, говорится в сообщении госкорпорации.

Серийное производство ракет семейства «Ангара» начнется в 2023 г. на производственном объединении «Полет» в Омске, отметил «Роскосмос». Сейчас готовится возобновление летных испытаний этой ракеты. Госкорпорация рассчитывает, что в 2024 г. тяжелая «Ангара» полностью заменит ракеты-носители «Протон-М».

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5», модернизированная «Ангара-А5М» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

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Политика
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Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко исключен из КПРФ за Telegram-канал

Ведомости
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Бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко исключили из рядов КПРФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя фракции в законодательном собрании региона Анатолия Долгачева. Такое решение было единогласно принято 2 ноября на заседании краевого комитета партии.

Причиной стало то, что Ищенко завел свой Telegram-канал, в котором нецензурно выражался, пояснил Долгачев. Это, по его мнению, порочило не только самого политика, но и отражалось на репутации партии. «В целом [Ищенко] совершал недостойные звания коммуниста действия», — констатировал Долгачев. Он отметил, что Ищенко ранее вызывали на беседу в бюро краевого комитета, но он не пришел.

Выборы в Приморье в прошлом году проводились дважды. Результаты первых были отменены из-за многочисленных нарушений во втором туре. За пост губернатора тогда боролись Ищенко от КПРФ и врио главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России». После отмены результатов Тарасенко подал в отставку. На его пост президент Владимир Путин назначил возглавлявшего в тот момент Сахалин Олега Кожемяко. Он участвовал в повторных выборах в качестве самовыдвиженца.

Ищенко не был допущен до повторных выборов из-за того, что не прошел муниципальный фильтр. На повторном голосовании КПРФ отказалась его поддерживать. В результате победу на выборах одержал Кожемяко.

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Политика
Новости

После убийства ребенка в Нарьян-Маре арестован охранник детского сада

Ведомости
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Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада «Сказка», где был убит шестилетний ребенок, передает «Интерфакс». Подозреваемый отправлен в СИЗО на два месяца. Он является сотрудником частного охранного предприятия «Святогоръ» и подозревается в том, что впустил в дошкольное учреждение убийцу.

В четверг, 31 октября, вооруженный ножом мужчина вошел в детский сад в Нарьян-Маре и убил шестилетнего мальчика. Подозреваемый был задержан на месте преступления, 1 ноября суд арестовал его на два месяца. На допросе мужчина отказался от дачи показаний. Сразу после задержания он заявил следователям, что убил ребенка, чтобы «сбылось заклинание», про которое он прочитал в книге. Подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.

По данным следователей, мужчина беспрепятственно проник в детский сад. Охранник впустил его, приняв за отца одного из воспитанников.

Также следователи возбудили дело о халатности против должностных лиц детского сада «Сказка», которые не смогли обеспечить безопасность воспитанников. По данному делу пока нет задержанных.

Новости СМИ2
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Экономика
Новости

Bloomberg узнал об отправке из России в Венесуэлу более $300 млн наличными

Ведомости
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Россия в период с мая 2018 г. по апрель 2019 г. отправила в Венесуэлу $315 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Средства, по данным агентства, были доставлены шестью авиарейсами наличными в долларах и евро. Деньги якобы поступали от кредиторов Венесуэлы в банк Bandes.

Как утверждает Bloomberg, валюту пересылали такие банки как российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк», включенный в санкционный список минфина США, и Газпромбанк. Агентство поясняет, что это могли быть деньги, которые Венесуэла хранила за рубежом, а также выплаты за поставки нефти и золота или дивиденды от московского банка.

Два рейса с $55 млн, по данным Bloomberg, были отправлены в мае и июле 2018 г., еще два с валютой от Газпромбанка, владевшего тогда долей в «Еврофинанс Моснарбанке», прилетели в Венесуэлу в январе 2019 г. (с $50 млн и $113 млн). В апреле были зафиксированы еще два рейса с деньгами из «Еврофинанс Моснарбанка» в размере $97 млн.

Представитель венесуэльских властей сообщил агентству на условиях анонимности, что Каракас получил деньги, имеющие отношение к «Еврофинанс Моснарбанку». Другие детали он разглашать отказался.

Новости СМИ2
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Политика
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Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Находки

Ведомости
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Из-за хлопка газа на танкере «Залив Америка» в Находке погибли три человека, еще один пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока. Тела двоих погибших уже извлечены из воды. Причины случившегося выясняются.

В момент происшествия на танкере, который стоит у мыса Астафьева, было 12 человек. Известно, что хлопок произошел на грузовой палубе, в районе помещения для перевозки жидкостей. При этом в порту сообщили, что танкер стоял на рейде без груза в отсеках. Пожара на судне не было. «Залив Америка» принадлежит компании «Наяда».

По данным «РИА Новости», погибли старпом, боцман и матрос. Очевидцы рассказали агентству, что причиной происшествия могла стать неисправность приборов освещения.

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). В сообщении Следственного комитета сообщается о двоих погибших: отмечается, что местонахождение третьего человека устанавливается.

Взрыв не угрожает экологии в бухте Находки, отметила Дальневосточная транспортная прокуратура. Угрозы затопления судна нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

Новости СМИ2
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Технологии
Новости

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ заработал в России

Ведомости
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Онлайн-кинотеатр Apple TV+ заработал в России. Его сайт доступен для пользователей с 1 ноября. Стоимость подписки составит 199 руб. в месяц. Сервис можно использовать на гаджетах Apple с помощью приложения Apple TV.

Те, кто купил любое новое устройство компании (iPhone, iPad или Mac), получат годовую подписку бесплатно. Все фильмы, сериалы и шоу на сервисе можно смотреть на разных языках с субтитрами на разных языках. К примеру, там доступен русский, английский, испанский, французский, немецкий, китайский и др.

Apple TV+ доступен уже в 100 странах. В сентябре The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала о планах Apple показывать фильмы своего производства в кинотеатрах перед тем, как размещать в стриминговом сервисе. По их словам, таким образом компания планирует привлечь знаменитых режиссеров и продюсеров и избежать трений с Голливудом, которые возникли у Netflix. Так, стандартная подписка на Netflix стоит 567 руб. в месяц, а для русского Premier – 129 руб.

24 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на форуме «Спектр 2019» в Сочи заявил, что Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов. Он отметил, что услуга будет в 2–2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать, сказал Жаров. По его словам, сотрудникам Роскомнадзора, Минкомсвязи и правительства нужно ускорить работу над нормативной базой закона. 1 ноября близко, документы нужно постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее, сказал он (цитата по ТАСС).

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Бизнес
Новости

Железнодорожными перевозками в Крым будет заниматься частная компания

Ведомости
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Минтранс выбрал железнодорожного перевозчика для пассажирских перевозок в Крым. Им стала компания «Гранд сервис экспресс», говорится в сообщении на сайте ведомства. На сайте компании пока еще нельзя купить билет в Крым.

«Гранд сервис экспресс» создан в 2002 г. Компания стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию на железнодорожные перевозки. У нее только два поезда, которые курсируют по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Оба поезда – повышенной комфортности, первый запустили в 2005 г.

В Минтрансе сообщили, что с инициативой заниматься перевозками пассажиров в Крым выступила сама компания. В сентябре РБК сообщал, что «Гранд сервис экспресс» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия». По словам представителя компании, пассажирское сообщение в Крым имеет «значительный потенциал».

Еще в 2005 г. еженедельник «Коммерсантъ. Деньги» писал, что Михаил Рабинович – основной владелец «Гранд экспресса». Бизнесмен связан с бывшим президентом РЖД Владимиром Якуниным, рассказывали источники «Ведомостей». Потом компанию купил «Транскласссервис», но в июне этого года перепродал, писал ТАСС. Покупатель не раскрывался.

Первые пассажиры поедут в Крым по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в этом году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщили в Минтрансе. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 г. Первый пассажирский поезд проследует по Крымскому мосту 8 декабря, продажа билетов откроется в сентябре. Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Кроме того, он самый дорогой, его стоимость – 227,9 млрд руб. Автомобльное движение по нему открыли в мае прошлого года.

Строительство Крымского моста за одну минуту

Бизнес
Новости

РЖД начала продавать билеты на поезда европейских компаний

Ведомости
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АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) с 1 ноября начала продажи билетов на поезда европейских перевозчиков, говорится в сообщении РЖД.

Речь идет о компаниях Eurostar, RENFE, Thalys, TGV, Elipsos, Artesia, Lyria и других. Их поезда ездят, к примеру, в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции. Также можно купить абонементный билет для поездок по Европе: Interrail Рass, FranceRail Pass, Swiss Pass.

Продажа проездных документов на европейские поезда начинается за 90 суток до отправления поезда (на поезда отдельных перевозчиков – за 60 суток). Билеты будут продавать в кассах. Сбор за услугу по оформлению билета составит 300 руб. за каждое место, за оформление возврата – 200 руб.

Политика
Новости

Минздрав опроверг дефицит инсулина в России

Ведомости
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Министерство здравоохранения России заявило об отсутствии дефицита инсулина в российских регионах. Об этом говорится в официальном ответе ведомства «Ведомостям». Объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, отмечается в сообщении.

Российский рынок инсулина за период сентябрь 2018 г. – август 2019 г. составил 14,8 млн упаковок, средний ежегодный прирост составляет 6%, ссылается министерство на данные аналитической базы IQVIA. Крупнейшие зарубежные производители локализовали свое производство в России, отмечает Минздрав. Ведомство также приводит данные по несостоявшимся закупкам: по итогам трех кварталов только в 21 регионе России число несостоявшихся закупок превышает 33%.

Ранее «Открытые медиа» сообщили, что в ряде регионов есть перебои с обеспечением инсулином. По данным издания, дефицит связан с отказом от импортных закупок. Как писал в августе РБК, в этом году была сорвана четверть всех аукционов по госзакупкам инсулина. Причиной стали слишком низкие цены, которые выставляют заказчики – госучреждения.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Транснефть» выиграла у «Независимой газеты» суд о защите репутации

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск компании «Транснефть» к редакции «Независимой газеты» и ее автору, директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко, о защите деловой репутации, следует из карточки дела на сайте суда. Информации о решении там нет.

Как уточняет пресс-служба «Транснефти», суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию «Транснефти» сведения, упоминающиеся в статье «Будем компаундировать. Правда о «грязной» нефти». Она была опубликована в июне этого года. В ней рассказывалось о том, как «Транснефть» планирует решать проблему загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

«Ведомости» запросили комментарий редакции «Независимой газеты».

Суд обязал редакцию в течение пяти дней с даты вступления в силу решения удалить спорную статью из интернет-версии издания и опубликовать опровержение, отмечает «Транснефть». Кроме того, суд обязал солидарно взыскать с издания и автора статьи в пользу «Транснефти» компенсацию в 1,5 млн руб.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. «Транснефть» объяснила это умышленным загрязнением нефти и мошенничеством с поставками. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейские страны была приостановлена. Всего было загрязнено, по разным оценкам, 3–5 млн т нефти. Российская и белорусская стороны договорились очистить «Дружбу» от загрязненной нефти при помощи реверсной схемы. В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело.

Совет директоров «Транснефти» в июле определил размер компенсаций нефтяным компаниям за загрязнение их нефти в «Дружбе». За каждый баррель сырья она заплатит до $15. Общий размер компенсаций не превысит $45–75 млн.

Бизнес
Новости

Основатель «Евродона» прокомментировал смену владельца компании

Ведомости
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Основатель и бывший гендиректор группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев прокомментировал информацию о том, что ВЭБ.РФ продал предприятие стратегическому инвестору. Его небольшое интервью опубликовало издание «Блокнот Ростов-на-Дону».

«Мы боремся, не прекратили. Что они за год сделали? Убили предприятие. Шесть тысяч человек на улице оказались. И это победа? А сколько людям обещали: работу, экспорт, развитие. И что в итоге? Подсунули бедному Россельхозбанку убитое предприятие и теперь будут этим кичиться», – заявил Ванеев.

30 октября председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет госкорпорации принял решение продать «Евродон» стратегическому инвестору. Человек, близкий к одной из сторон сделки, сообщил «Ведомостям», что с учетом долга компанию продадут за 6,2 млрд руб., тогда как международный оценщик оценил ее в 4,2 млрд руб. РСХБ выступает в этой сделке лид-менеджером, который в результате череды сделок обеспечит продажу актива пулу профильных инвесторов. ВЭБ.РФ рассчитывал выручить за «Евродон» 10 млрд руб. Долг «Евродона» перед ВЭБ.РФ – 30 млрд руб., сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Шувалова. Пресс-служба РСХБ упоминала, что поиск стратегического инвестора еще продолжается.

«Евродон» – бывший крупнейший в России производитель индейки. Компанию основал ростовский бизнесмен Ванеев в 2003 г. В 2016–2018 гг. предприятие столкнулось с несколькими вспышками птичьего гриппа, а после этого – с финансовыми трудностями. Производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – ВЭБ.

Политика
Новости

Авиакомпания «Ямал» назвала причину отказа двигателя SSJ100

Ведомости
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Авиакомпания «Ямал» назвала причину отказа двигателя самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который 1 ноября совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени. По данным авиакомпании, это произошло из-за попадания в двигатель птицы, сообщает «Интерфакс».

Самолет вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург в 19.00 по местному времени (+ два часа по мск), указано в онлайн-табло «Рощино». На борту находились 80 пассажиров. Сотрудник авиакомпании рассказал «Ведомостям», что в двигателе лайнера произошел хлопок и выброс пламени, наблюдалась вибрация. В 18.20 мск самолет благополучно приземлился в аэропорту «Рощино».

В этом году это не первый случай аварийной посадки лайнеров из-за птиц. 15 августа самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в 06.05 рейсом Москва – Симферополь, совершил экстренную посадку. При взлете он столкнулся со стаей чаек, в результате чего оба двигателя вышли из строя. Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер с убранными шасси на кукурузное поле в 1 км от аэропорта. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб.

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