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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

«Роскосмос» расторг контракт с центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2», с помощью которой в 2021 г. планировалось запустить три спутника связи «Гонец-М», сообщило «РИА Новости». Контракт был подписан в июле, его стоимость составляла более 2 млрд руб. Ракету должны были произвести к 15 октября 2021 г.

Позже «Роскосмос» подтвердил эту информацию, объяснив, что запуск космических аппаратов «Гонец» решено осуществить с помощью ракеты-носителя «Союз-2». Она полностью адаптирована под запуск таких спутников, говорится в сообщении госкорпорации.

Серийное производство ракет семейства «Ангара» начнется в 2023 г. на производственном объединении «Полет» в Омске, отметил «Роскосмос». Сейчас готовится возобновление летных испытаний этой ракеты. Госкорпорация рассчитывает, что в 2024 г. тяжелая «Ангара» полностью заменит ракеты-носители «Протон-М».

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5», модернизированная «Ангара-А5М» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».