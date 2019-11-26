Создание единого поставщика телеконтента обойдется зрителям в 50 млрд рублей

Поправки к законам «О связи», «О рекламе», «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» были внесены на рассмотрение в Госдуму в июле. В середине ноября депутаты одобрили их в первом чтении. Согласно законопроекту Роскомнадзору предстоит выбрать единого оператора, через которого интернет-площадки будут получать легальный контент 20 телеканалов из первого и второго мультиплексов. При этом в контент нельзя будет вносить изменения, для его трансляции интернет-площадки обяжут использовать плеер, предоставляемый единым оператором.