Создание единого поставщика телеконтента обойдется зрителям в 50 млрд рублей
На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов («Первый канал», НТВ, «Россия 1» и др.) в интернете потребуются дополнительные 50 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на обоснование изменений, предложенных участниками рынка и профильными ассоциациями ко второму чтению законопроекта, предусматривающего создание единой системы распространения в интернете контента обязательных телеканалов. Как отмечает РБК, 50 млрд руб. — это сумма, в которую обойдется замена оборудования, используемого абонентами интерактивного ТВ.
Предложения по изменениям подготовили Институт исследований интернета, Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), Национальная спутниковая компания (бренд «Триколор ТВ»), МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «МегаФон», «Эр-Телеком Холдинг» и ассоциация «Интернет-видео». Разработанный документ они направили председателю думского комитета по информполитике Леониду Левину.
Поправки к законам «О связи», «О рекламе», «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» были внесены на рассмотрение в Госдуму в июле. В середине ноября депутаты одобрили их в первом чтении. Согласно законопроекту Роскомнадзору предстоит выбрать единого оператора, через которого интернет-площадки будут получать легальный контент 20 телеканалов из первого и второго мультиплексов. При этом в контент нельзя будет вносить изменения, для его трансляции интернет-площадки обяжут использовать плеер, предоставляемый единым оператором.