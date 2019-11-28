Бывший руководитель Бинбанка возглавит мобильный ритейлер «Связной»

В разные годы Давыдович возглавлял совет директоров банка «Лидер», был предправления украинского подразделения банка «Русский стандарт». С 2013 г. он занимал пост председателя правления «Связного банка». В 2015 г. у банка была отозвана лицензия, а в январе 2016 г. Давыдович стал гендиректором ритейлера «Связной». Летом 2017 г. стало известно, что он возглавит правление Бинбанка. В феврале 2018 г. топ-менеджер покинул кредитную организацию, на тот момент проходившую процедуру санации.