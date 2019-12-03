Apple запустила собственную музыкальную премию
Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards, говорится на сайте компании. Награды присуждаются в пяти номинациях: «Артист года», «Лучший автор песен», «Прорыв года», «Альбом года» и «Песня года». При выборе победителей учитывается мнение редакторов музыкального сервиса, а также предпочтения международной аудитории слушателей.
«Лауреатами этого года стали представители разных музыкальных жанров. Они обратили внимание общества на актуальные проблемы, повлияли на развитие культуры и стали примером для наших слушателей по всему миру», – приводятся в сообщении слова вице-президента подразделения Apple Music Оливера Шуссера.
В этом году награда в номинации «Артист года» присвоена певице Билли Айлиш. Ее дебютная пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» признана лучшим альбомом, ее прослушали более 1 млрд человек. Айлиш вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом, выступающим под псевдонимом FINNEAS, также победила в номинации «Лучший автор песен». Прорывом года была признана певица Lizzo, а песней года – «Old Town Roa» рэпера Lil Nas X.
Победителям будет вручена награда в виде специальной кремниевой пластины, подвешенной между полированным листом стекла и корпусом из обработанного анодированного алюминия. Диаметр идеально круглой и плоской кремниевой пластины – 30 см. Официальная церемония вручения наград будет проходить в Steve Jobs Theater 5 декабря.