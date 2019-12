Apple запустила собственную музыкальную премию

В этом году награда в номинации «Артист года» присвоена певице Билли Айлиш. Ее дебютная пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» признана лучшим альбомом, ее прослушали более 1 млрд человек. Айлиш вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом, выступающим под псевдонимом FINNEAS, также победила в номинации «Лучший автор песен». Прорывом года была признана певица Lizzo, а песней года – «Old Town Roa» рэпера Lil Nas X.