NASA сообщило о выходе космического корабля Starliner не на ту орбиту
Новейший космический корабль Starliner компании Boeing не смог выйти на расчетную орбиту, сообщил центр управления полетами NASA. Аппарат стартовал 20 декабря к Международной космической станции (МКС), однако спустя час Boeing и NASA сообщили о нештатной ситуации при выходе на орбиту. Также поступала информация, что у корабля не включился двигатель перед стыковкой с МКС.
По последним данным, аппарат находится на стабильной орбите, команда на Земле рассматривает варианты дальнейших действий. Starliner развернулся солнечными батареями к Солнцу, чтобы зарядить аккумуляторы. Более подробную информацию Boeing пообещал предоставить позднее.
Запуск корабля компании Boeing в тестовом непилотируемом режиме состоялся около 6.36 по восточному времени США (14.36 мск) с космодрома во Флориде. На борту находится только манекен по имени Роузи, оснащенный многочисленными датчиками, которые отслеживают его «состояние» во время полета.
Планировалось, что Starliner 21 декабря в автоматическом режиме пристыкуется к МКС, доставив на станцию около 270 кг груза. Спустя восемь дней аппарат должен начать схождение с орбиты.
Компания Boeing по контракту с NASA получила более $5 млрд на создание корабля Starliner, предназначенного для доставки астронавтов на МКС. Он рассчитан на семь человек. Параллельно с Boeing разработкой космического корабля для NASA занимается SpaceX. В марте она впервые запустила к МКС свой корабль Crew Dragon.
Это важные испытания для NASA, поскольку после прекращения программы Space Shuttle в 2011 г. США приходится отправлять своих астронавтов к МКС на российских «Союзах». При этом, как сообщала The Wall Street Journal, за последнее десятилетие стоимость одного места для астронавта на российском корабле выросла втрое – примерно до $80 млн. По оценкам NASA, место на Crew Dragon будет стоить меньше $60 млн.