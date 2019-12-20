NASA сообщило о выходе космического корабля Starliner не на ту орбиту

Это важные испытания для NASA, поскольку после прекращения программы Space Shuttle в 2011 г. США приходится отправлять своих астронавтов к МКС на российских «Союзах». При этом, как сообщала The Wall Street Journal, за последнее десятилетие стоимость одного места для астронавта на российском корабле выросла втрое – примерно до $80 млн. По оценкам NASA, место на Crew Dragon будет стоить меньше $60 млн.