QIWI подсчитала средний чек донатов во время игровых стримингов
Средний чек небольших денежных пожертвований (донатов), которые пользователи отправляют авторам игровых онлайн-трансляций (стримерам), составил в этом году 356 руб. Половина пользователей отправляют донаты в диапазоне 100–299 руб. за раз, четверть – от 300 до 999 руб. Об этом говорится в исследовании Qiwi, в котором приняли участие более 5700 зрителей стримов.
Донаты стримерам регулярно (раз в два – семь стримов) отправляет треть респондентов. Для этого они используют как банковские карты, так и электронные кошельки, и платежи с мобильного телефона.
Основной мотивацией 85% опрошенных назвали желание поддержать любимого стримера. Еще половина респондентов (49%) признались, что донат для них – это возможность пообщаться со стримером. Еще 18% таким образом чувствуют «единение с другими», 16% – чувствуют себя организатором стрима, отправляя донаты. По 14% получили варианты «желание выделиться среди зрителей» и «потому что так принято», указывается в исследовании.
Наиболее популярен стриминг у возрастных групп от 19 до 24 и от 14 до 18 лет (42% и 31% опрошенных), на третьем месте – возрастная категория 25–34 лет. В основном любители стримов смотрят их, чтобы развлечься и отдохнуть, из-за симпатии к стримеру или же для того, чтобы оценить игру перед покупкой.
Qiwi отмечает, что объем рынка стриминга в России и СНГ по итогам года может составить более 21,6 млрд руб. В ближайшие три года, по оценке компании, он будет расти на 20% ежегодно.