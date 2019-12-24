QIWI подсчитала средний чек донатов во время игровых стримингов

Наиболее популярен стриминг у возрастных групп от 19 до 24 и от 14 до 18 лет (42% и 31% опрошенных), на третьем месте – возрастная категория 25–34 лет. В основном любители стримов смотрят их, чтобы развлечься и отдохнуть, из-за симпатии к стримеру или же для того, чтобы оценить игру перед покупкой.