Запущенные с космодрома «Плесецк» спутники вывели на расчетную орбиту

В министерстве уточнили, что разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на расчетную орбиту в установленное время один спутник «в интересах Минобороны» и три спутника связи «Гонец-М». Старт ракеты «Рокот» и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме.