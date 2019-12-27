Запущенные с космодрома «Плесецк» спутники вывели на расчетную орбиту
Ракета-носитель «Рокот», запущенная с космодрома «Плесецк», вывела на орбиту четыре спутника. Об этом сообщили в Минобороны.
В министерстве уточнили, что разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на расчетную орбиту в установленное время один спутник «в интересах Минобороны» и три спутника связи «Гонец-М». Старт ракеты «Рокот» и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме.
Ракета стартовала 27 декабря, в 2:11 по московскому времени.
«Рокот» — жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса. Его запускают с космодрома «Плесецк» во второй раз. Воздушно-космические силы провели на «Плесецке» в этом году 6 запусков ракет «Союз-2» легкого и среднего классов.