Минкомсвязи проверит информацию об утечке данных с портала госуслуг

Издание уточняет, что в 15.30 мск уязвимость была закрыта. Роскомнадзор не ответил за запрос «Коммерсанта». «Ростелеком» отрицает утечку. По его данным, все подсистемы инфраструктуры портала госуслуг функционируют в штатном режиме.