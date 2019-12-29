Минкомсвязи проверит информацию об утечке данных с портала госуслуг
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций начало проверку после сообщений о возможной утечке данных с портала госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В настоящий момент системы работают в штатном режиме, отметило министерство.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна сообщил, что личные данные 28 000 пользователей портала госуслуг, предположительно из Ханты-Мансийского автономного округа, оказались в свободном доступе. По словам Оганесяна, причиной утечки могли стать ошибочные настройки программного обеспечения одного из серверов портала.
Издание уточняет, что в 15.30 мск уязвимость была закрыта. Роскомнадзор не ответил за запрос «Коммерсанта». «Ростелеком» отрицает утечку. По его данным, все подсистемы инфраструктуры портала госуслуг функционируют в штатном режиме.