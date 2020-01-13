В Госдуме указали на риск утечки данных из-за проекта о цифровом профиле

Концепцию цифрового профиля разрабатывали ЦБ и «Ростелеком». Согласно ей, он состоит из трех компонентов: основные данные о человеке, ссылки на его данные из государственных систем и реестр согласий на обработку его персональных данных. Законопроект был внесен Госдуму в июле 2019 г. Он предусматривает, что, кроме паспорта, в некоторых случаях для установления и проверки личности человека могут использоваться уникальные обозначения сведений о нем — «идентификаторы». Подтверждать их корректность и более ранних проверок личности смогут банки, крупные операторы связи, операторы государственных информационных систем и другие организации, которые укажет правительство. Примеры идентификаторов авторы законопроекта в тексте не приводили. Проверять личность человека можно будет только с его согласия. Дата первого чтения законопроекта пока не определена.