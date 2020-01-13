Bloomberg: JPMorgan отстранил кредитного трейдера за использование WhatsApp

Банки и брокеры пристально следят за коммуникацией между трейдерами. Банки просматривают разговоры своих сотрудников, электронную почту и мгновенные сообщения, чтобы убедиться, что они не нарушают политику конфиденциальности. Из-за того что сообщения в WhatsApp зашифрованы, организациям сложнее следить, чтобы их сотрудники не занимались незаконной деятельностью, такой как мошенничество или инсайдерская торговля.