Bloomberg: JPMorgan отстранил кредитного трейдера за использование WhatsApp
Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co отстранил старшего кредитного трейдера Эдварда Ку за использование групповых чатов в WhatsApp, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Организация проверяет, не нарушал ли он политику конфиденциальности, используя приложение.
Эдвард Ку работает в компании с 2002 г. По словам источника агентства, проверка пока не выявила каких-либо нарушений в его работе. Организация не исключила принятия мер в отношении других членов группы. Представитель JPMorgan от комментариев отказался.
Банки и брокеры пристально следят за коммуникацией между трейдерами. Банки просматривают разговоры своих сотрудников, электронную почту и мгновенные сообщения, чтобы убедиться, что они не нарушают политику конфиденциальности. Из-за того что сообщения в WhatsApp зашифрованы, организациям сложнее следить, чтобы их сотрудники не занимались незаконной деятельностью, такой как мошенничество или инсайдерская торговля.