Reuters: McAfee наняла нового гендиректора вместо создателя компании Криса Янга

Лив в течение трех лет занимал пост президента и генерального директора BMC (производитель программного обеспечения) и покинул ее в 2019 г. За несколько месяцев до его ухода KKR & Co выкупила акции компании на сумму $8,5 млрд, сообщает агентство. Оно считает возможным, что новый гендиректор проведет слияние с NortonLifeLock. В ноябре 2019 г. NortonLifeLock, ранее называвшаяся Symantec, продала свой корпоративный бизнес, обслуживающий другие компании, производителю чипов Broadcom Inc за $ 10,7 млрд.