Reuters: McAfee наняла нового гендиректора вместо создателя компании Криса Янга
McAfee сменила генерального директора. В этой должности с февраля начнет работу Питер Лив, бывший гендиректор BMC Software, передает Reuters со ссылкой на эксклюзивную информацию, предоставленную компанией по кибербезопасности. На посту гендиректора Лив сменит одного из создателей компании Криса Янга.
Лив в течение трех лет занимал пост президента и генерального директора BMC (производитель программного обеспечения) и покинул ее в 2019 г. За несколько месяцев до его ухода KKR & Co выкупила акции компании на сумму $8,5 млрд, сообщает агентство. Оно считает возможным, что новый гендиректор проведет слияние с NortonLifeLock. В ноябре 2019 г. NortonLifeLock, ранее называвшаяся Symantec, продала свой корпоративный бизнес, обслуживающий другие компании, производителю чипов Broadcom Inc за $ 10,7 млрд.
Янг станет старшим советником в компании TPG. Она приобрела контрольный пакет акций McAfee у Intel Corp в 2016 году. Тогда компанию оценили в $4,2 млрд. Янг будет работать в TPG над инвестициями в новые технологии. По словам источника агентства, знакомого с планами TPG, ей предстоит принять решение о сроках или порядке ее выхода из McAfee.
По данным исследовательской фирмы Grand View Research, мировая индустрия кибербезопасности оценивалась в $ 116,5 млрд в 2018 году и, по прогнозам, будет расти примерно на 11% в год до 2025 года.