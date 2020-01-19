Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp
В работе мессенджера WhatsApp произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные Downdetector. Жалобы от пользователей стали поступать после 13.00 мск. Максимальное количество обращений фиксировалось в районе 15.00–16.00.
Большинство пользователей сообщают, что им не удается подключиться к WhatsApp. Некоторые жалуются на проблемы в работе веб-версии мессенджера и на невозможность войти в свой аккаунт.
Как показывает карта сбоев, больше всего сбой затронул Европу – наибольшее число жалоб поступило из Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Испании. Проблемы в работе WhatsApp проявились также в Бразилии и Аргентине, Малайзии, Индии, Саудовской Аравии и Пакистане.
Россияне почти не почувствовали сбоя. Сообщения о проблемах поступают из отдельных городов – Владивостока, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы.
Представители мессенджера пока не комментируют ситуацию. О причинах сбоя ничего не сообщается. Последний раз сбой в WhatsApp наблюдался 10 декабря прошлого года.