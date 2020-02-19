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Microsoft объединила три офисных редактора в приложении для Android

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Microsoft объединила три своих редактора Word, Excel и PowerPoint в мобильном приложении Office для устройств, работающих под операционной системой Android. Об этом говорится в презентационных материалах компании.

В презентации отмечается, что новые функции и возможности создавались специально для мобильных устройств. В Microsoft считают, что благодаря новшествам приложение «станет основным офисным приложением» для телефонов.

Среди новых функций приложения — конвертация фото- и сканированных документов в текст или таблицу с возможностью добавлять преобразованные данные в презентацию. Предусмотрены преобразование файлов в формат PDF, расширены возможности для работы с документами в облаке и интеграции с другими сервисами.

Аналогичное приложение проходит тестирование и для мобильных устройств под IOS. Приложение для Android уже доступно для скачивания на Play Market, но сроки появления его в AppStore компания не уточнила.

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