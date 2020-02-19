Microsoft объединила три офисных редактора в приложении для Android

Среди новых функций приложения — конвертация фото- и сканированных документов в текст или таблицу с возможностью добавлять преобразованные данные в презентацию. Предусмотрены преобразование файлов в формат PDF, расширены возможности для работы с документами в облаке и интеграции с другими сервисами.