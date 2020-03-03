Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone
Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам. Об этом сообщает Bloomberg по итогам заседания в федеральном суда Северного округа Калифорнии, которое состоялось 28 февраля.
Компания намерена выплатить компенсацию из расчета $25 за один iPhone. Конечная сумма выплат будет зависеть от количества людей, которым будет компенсироваться замедление и ухудшение работы старых моделей мобильного устройства. Это iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлены iOS 10.2.1 или более поздние версии операционной системы, и iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 и позже. Представители истцов готовы одобрить предложенное компанией соглашение, отмечает агентство.
Apple не признала злоупотреблений со своей стороны, ранее компания объясняла, что замедлила работу старых iPhone, чтобы предотвратить их отключения в результате сбоев. Смартфоны начинали работать с худшей производительностью после установки программного обновления. Это вынуждало пользователей менять батареи или само устройство. С декабря 2017 г. по июнь 2018 г. пользователи подали около 66 исков против Apple. Их объединили в окружном суде в Калифорнии в апреле 2018 г.
В ноябре 2019 г. Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, выпущенных до 2012 г. В компании объяснили, что это связано со встроенным в смартфоны и iPad GPS-модулями. Каждые 19 лет их нужно перезагружать, в противном случае произойдет сбой доступа в интернет. Он также может затронуть работу приложений AppStore, iCloud, электронной почты и поиска сайтов. По данным Apple, для корректной работы устройств необходимо установить программное обеспечение 10.3.4 или 9.3.6. версий.