Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone

Компания намерена выплатить компенсацию из расчета $25 за один iPhone. Конечная сумма выплат будет зависеть от количества людей, которым будет компенсироваться замедление и ухудшение работы старых моделей мобильного устройства. Это iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлены iOS 10.2.1 или более поздние версии операционной системы, и iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 и позже. Представители истцов готовы одобрить предложенное компанией соглашение, отмечает агентство.