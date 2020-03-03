Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone

В ноябре 2019 г. Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, выпущенных до 2012 г. В компании объяснили, что это связано со встроенным в смартфоны и iPad GPS-модулями. Каждые 19 лет их нужно перезагружать, в противном случае произойдет сбой доступа в интернет. Он также может затронуть работу приложений AppStore, iCloud, электронной почты и поиска сайтов. По данным Apple, для корректной работы устройств необходимо установить программное обеспечение 10.3.4 или 9.3.6. версий.