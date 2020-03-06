Разработчик самоуправляемых автомобилей от Google оценен более чем в $30 млрд

Waymo была основана в 2009 г. как проект Google по разработке самоуправляемых автомобилей. В декабре 2016 г. она стала самостоятельной компанией и сейчас является одним из лидеров отрасли. У нее более 600 самоуправляемых автомобилей, они проехали около 20 млн миль (32 млн км), сообщала Waymo в начале января. Ее главным конкурентом считается Cruise, подразделение General Motors, оцениваемое в $19 млрд.