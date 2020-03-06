Разработчик самоуправляемых автомобилей от Google оценен более чем в $30 млрд
Waymo, разрабатывающее самоуправляемые автомобили подразделение Alphabet, теперь оценивается более чем в $30 млрд, рассказали Financial Times знакомые с ситуацией люди. Оценка стоимости выросла после того, как в начала марта компания привлекла $2,25 млрд от группы инвесторов, включающей фонд прямых инвестиций Silver Lake, пенсионный фонд Канады и венчурную фирму Andreessen Horowitz. Waymo впервые обратилась к сторонним инвестором, до этого ее финансировала только Alphabet.
Доля Waymo в капитализации Alphabet – примерно $20 млрд, оценивали в прошлом году аналитики Morgan Stanley.
Waymo была основана в 2009 г. как проект Google по разработке самоуправляемых автомобилей. В декабре 2016 г. она стала самостоятельной компанией и сейчас является одним из лидеров отрасли. У нее более 600 самоуправляемых автомобилей, они проехали около 20 млн миль (32 млн км), сообщала Waymo в начале января. Ее главным конкурентом считается Cruise, подразделение General Motors, оцениваемое в $19 млрд.
Ранее предполагалось, что Waymo будет сама выпускать автомобили-беспилотники или станет оператором самоуправляемых такси. Но в недавнем интервью FT гендиректор Waymo Джон Крафчик намекнул, что компания может стать поставщиком технологий для автопроизводителей.