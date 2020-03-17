Празднование Дня космонавтики могут перенести на октябрь из-за коронавируса

Ранее журналистам запретили посещать космодром «Байконур» по условиям чрезвычайного положения, которое объявили из-за коронавируса в Казахстане. На космодроме «Куру» во Французской Гвиане по той же причине приостановлены все космические пуски. Пусковая программа на космодромах «Байконур» и «Плесецк» пока изменений не претерпела. 9 апреля с «Байконура» планируется запуск пилотируемого корабля «Союз» к МСК, 21 марта – космических аппаратов компании OneWeb с «Байконура». В ночь на 17 марта с «Плесецка» на орбиту был выведен навигационный спутник «Глонасс-М». Его доставила туда ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».