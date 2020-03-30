Telegram добавил возможность группировать чаты и каналы
В мессенджере Telegram появилась возможность группировать чаты по папкам, сообщает официальный блог. Функция доступна в версии 6.0 официального клиента, обновление уже доступно на iPhone, iPad и телефонах Android. В мобильных приложениях папки отображаются в виде вкладок на экране чатов, а в версиях Telegram для компьютеров – как иконки в боковой панели.
Каждая папка в Telegram имеет независимый список закрепленных чатов. После обновления пользователи могут закрепить любое число чатов вверху списка – раньше закрепить можно было максимум пять диалогов. Помимо системы организации чатов обновление Telegram включает в себя встроенный сервис статистики каналов. Просмотреть данные о читателях смогут администраторы каналов с числом подписчиков от 1000 человек.
Telegram тестировал сортировку чатов с 26 марта, с прошлого четверга можно было установить бета-версию приложения. На момент публикации обновленная версия для Windows была доступна только в бета-канале.