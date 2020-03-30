Telegram добавил возможность группировать чаты и каналы

В мессенджере Telegram появилась возможность группировать чаты по папкам, сообщает официальный блог. Функция доступна в версии 6.0 официального клиента, обновление уже доступно на iPhone, iPad и телефонах Android. В мобильных приложениях папки отображаются в виде вкладок на экране чатов, а в версиях Telegram для компьютеров – как иконки в боковой панели.