Минздрав запустил базу данных заболевших коронавирусом

Система, по данным минздрава, станет единым источником информации о распространении коронавирусной инфекции и эффективности борьбы с ней. Доступ к системе будет у «заинтересованных федеральных ведомств». При этом на федеральном уровне информацию обезличат, а на уровне субъектов страны она будет доступна в виде аналитики для оперативного принятия решений по заболевшим. Кроме того, система начнет постоянно контролировать состояние здоровья «сложных» пациентов, за которыми следят дистанционные реанимационно-консультационные центры.