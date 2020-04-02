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Минздрав запустил базу данных заболевших коронавирусом

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Минздрав запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом нового типа, госпитализированных с пневмонией и контактировавших с ними, говорится в сообщении на сайте ведомства. Информация будет поступать в систему от медицинских организаций, территориальных органов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Минсвязи и Минтранса.

Система, по данным минздрава, станет единым источником информации о распространении коронавирусной инфекции и эффективности борьбы с ней. Доступ к системе будет у «заинтересованных федеральных ведомств». При этом на федеральном уровне информацию обезличат, а на уровне субъектов страны она будет доступна в виде аналитики для оперативного принятия решений по заболевшим. Кроме того, система начнет постоянно контролировать состояние здоровья «сложных» пациентов, за которыми следят дистанционные реанимационно-консультационные центры.

Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса Минкомсвязи поручил премьер Михаил Мишустин. Она должна использовать данные сотовых операторов о геолокации абонентов, говорилось в опубликованном правительством плане противоэпидемических мероприятий.

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