Mail.Ru Group перезапустит один из старейших мессенджеров — ICQ

Но ICQ New на глобальном, в частности на российском, рынке будет нелегко конкурировать с лидерами отрасли, полагает источник на рынке коммуникационных сервисов. Перспективы могут открыться, если компания решит сделать ICQ мессенджером для отдельно взятой ниши, полагает он. С этим согласны и другие эксперты. Ярко выраженной разницы между TamTam и ICQ нет, они не дифференцируются по аудитории, отмечает экс-советник президента по вопросам интернета Герман Клименко. «Нужно либо слить аудиторию в один продукт и на нем сконцентрироваться, либо развести их по интересам»,— уверен он.