Mail.Ru Group перезапустит один из старейших мессенджеров — ICQ
Mail.ru Group перезапустила с ребрендингом один из старейших мессенджеров — ICQ, переориентировав его на групповое общение. Новый мессенджер ICQ New доступен в магазинах приложений с 6 апреля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
ICQ New можно установить и через обновление существующего мессенджера. Как сообщили газете в компании, ICQ New дополнен технологиями искусственного интеллекта. Они используются для быстрых ответов исходя из контекста. В новой версии старейшего мессенджера появилась платформа для создания ботов. Он сможет автоматически расшифровывать голосовые сообщения. В ICQ New расширены возможности для группового общения: теперь здесь можно совершать аудио- и видеозвонки с 30 участниками сеанса связи.
Как отмечают опрошенные газетой эксперты группа выбрала очень удачное время для перезапуска, но обновленный ICQ не сможет генерировать существенные доли выручки. Из-за роста работающих удаленно, из дома, приложения для групповых видеозвонков показали взрывной рост в последние недели. По данным App Annie, с 14 по 21 марта их скачали более 62 млн раз, что на 90% выше среднего показателя в 2019 г. Популярный у пользователей сервис Zoom отчитался о 200 млн пользователей в марте против 10 млн — в декабре.
Mail.Ru Group владеет мессенджером с 2010 г., с 2017 г. развивает мессенджер TamTam. Оба они уступают по аудитории в России WhatsApp, Viber и Telegram. ICQ перешел к Mail.ru Group после реорганизации фонда DST, купившего мессенджер в 2010 г. у американской AOL за $187,5 млн. На сайте Mail.ru Group говорится об 11 млн пользователей мессенджера. По данным Mediascope, по аудитории мобильных приложений среди мессенджеров в России лидируют WhatsApp, Viber и Telegram. В январе их месячная аудитория составила 68 млн, 34 млн и 22 млн пользователей старше 12 лет соответственно, у ICQ — 439 тыс. пользователей, у TamTam — 295 тыс.
Но ICQ New на глобальном, в частности на российском, рынке будет нелегко конкурировать с лидерами отрасли, полагает источник на рынке коммуникационных сервисов. Перспективы могут открыться, если компания решит сделать ICQ мессенджером для отдельно взятой ниши, полагает он. С этим согласны и другие эксперты. Ярко выраженной разницы между TamTam и ICQ нет, они не дифференцируются по аудитории, отмечает экс-советник президента по вопросам интернета Герман Клименко. «Нужно либо слить аудиторию в один продукт и на нем сконцентрироваться, либо развести их по интересам»,— уверен он.