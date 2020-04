Mail.Ru Group перезапустит один из старейших мессенджеров — ICQ

ICQ New можно установить и через обновление существующего мессенджера. Как сообщили газете в компании, ICQ New дополнен технологиями искусственного интеллекта. Они используются для быстрых ответов исходя из контекста. В новой версии старейшего мессенджера появилась платформа для создания ботов. Он сможет автоматически расшифровывать голосовые сообщения. В ICQ New расширены возможности для группового общения: теперь здесь можно совершать аудио- и видеозвонки с 30 участниками сеанса связи.