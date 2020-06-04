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В России выросло на 230% число уязвимых компьютеров на удаленном доступе

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Число компьютеров на Windows в России, уязвимых для попыток доступа по протоколу удаленного рабочего стола (RDP), выросло на 230%, до 101 000. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты DeviceLock.

Быстрый рост связан с тем, что на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса высокими темпами росло и количество серверов, в том числе и открытых для интернета, объяснил газете основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. По словам Оганесяна, большинство компаний позволяют подключаться по протоколу удаленного стола только по технологии VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть). Но у некоторой доли серверов разрешена авторизация без пароля, а это представляет значительную опасность для корпоративных сетей, предупреждает Оганесян.

Директор экспертного центра Positive Technologies Алексей Новиков добавляет, что во всех популярных VPN-решениях также есть уязвимости, которые могут привести к несанкционированному доступу и отказу удаленной инфраструктуры. По его словам, быстрый переход на удаленку способствовал тому, что во главу угла ставилась работоспособность инфраструктуры, а не информационная безопасность. По данным опроса, который Positive Technologies провела 7–14 апреля среди специалистов по информационной безопасности, более половины респондентов отметили, что в связи с пандемией удаленный доступ пришлось экстренно организовывать с нуля (11%) либо срочно масштабировать (41%).

По словам руководителя отдела расследования киберинцидентов JSOC CERT компании «Ростелеком» Игоря Залевского, с ростом количества целей (тех самых RDP) выросло число атак. Так, для подбора паролей к RDP число попыток возросло с 3–5 раз до 9–12. Сами атаки стали продолжаться дольше – от двух до трех часов. Для доступа в крупные компании с большим штатом отдела информационной безопасности злоумышленникам в среднем требуется полтора дня, рассказывает Игорь Залевский. Он рекомендует компаниям контролировать информацию о входах на сервер и заблаговременно копировать информацию, чтобы она не оказалась заблокирована в результате хакерских атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных