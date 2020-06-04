В России выросло на 230% число уязвимых компьютеров на удаленном доступе

Директор экспертного центра Positive Technologies Алексей Новиков добавляет, что во всех популярных VPN-решениях также есть уязвимости, которые могут привести к несанкционированному доступу и отказу удаленной инфраструктуры. По его словам, быстрый переход на удаленку способствовал тому, что во главу угла ставилась работоспособность инфраструктуры, а не информационная безопасность. По данным опроса, который Positive Technologies провела 7–14 апреля среди специалистов по информационной безопасности, более половины респондентов отметили, что в связи с пандемией удаленный доступ пришлось экстренно организовывать с нуля (11%) либо срочно масштабировать (41%).