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Великобритания изымет оборудование Huawei из инфраструктуры для сетей 5G

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Премьер Великобритании Борис Джонсон запретил китайской телекоммуникационной компании Huawei участвовать в создании инфраструктуры для сетей 5G, уже установленное оборудование Huawei должно быть демонтировано к 2027 г., передает Reuters. С конца 2020 г. операторы должны будут отказаться от покупки оборудования Huawei, позднее будет принят закон, делающий такие закупки незаконными, заявил министр по цифровому развитию, культуре, медиа и спорту Оливер Доуден.

Оборудование Huawei запрещено для использования в США, поводом для запрета были угрозы безопасности и возможное использование оборудования спецслужбами Китая. США и Великобритания делятся разведданными в рамках альянса «Пять глаз» (Five Eyes), при этом президент США Дональд Трамп грозил прекратить обмен разведданными со странами, сотрудничающими с Huawei, сообщала The New York Times в начале 2020 г. В январе Великобритания утвердила компромиссное решение по участию Huawei в развитии 5G. По январским условиям Huwaei разрешалось поставлять оборудование 5G, но ее доля на рынке не могла составлять больше 35%, а технологии не должны были использоваться на критических и основополагающих объектах.

С начала 2020 г. отношения между Великобританией и Китаем обострились из-за обсуждения и принятия закона о национальной безопасности Гонконга. Закон запрещает жителям бывшей британской колонии призывать к сепаратизму и участвовать в подрывной деятельности, при этом делами, подпадающими под действие закона, должны заниматься назначенные Китаем чиновники. В ответ на введение закона о национальной безопасности Великобритания анонсировала расширение визовой программы для жителей Гонконга ‒ в частности, для держателей паспортов британского подданного за рубежом (British Nationals (Overseas)), которые можно было получить во время передачи Гонконга Китаю в 1997 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных