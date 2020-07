Великобритания изымет оборудование Huawei из инфраструктуры для сетей 5G

Оборудование Huawei запрещено для использования в США, поводом для запрета были угрозы безопасности и возможное использование оборудования спецслужбами Китая. США и Великобритания делятся разведданными в рамках альянса «Пять глаз» (Five Eyes), при этом президент США Дональд Трамп грозил прекратить обмен разведданными со странами, сотрудничающими с Huawei, сообщала The New York Times в начале 2020 г. В январе Великобритания утвердила компромиссное решение по участию Huawei в развитии 5G. По январским условиям Huwaei разрешалось поставлять оборудование 5G, но ее доля на рынке не могла составлять больше 35%, а технологии не должны были использоваться на критических и основополагающих объектах.