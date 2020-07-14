Великобритания изымет оборудование Huawei из инфраструктуры для сетей 5G
Премьер Великобритании Борис Джонсон запретил китайской телекоммуникационной компании Huawei участвовать в создании инфраструктуры для сетей 5G, уже установленное оборудование Huawei должно быть демонтировано к 2027 г., передает Reuters. С конца 2020 г. операторы должны будут отказаться от покупки оборудования Huawei, позднее будет принят закон, делающий такие закупки незаконными, заявил министр по цифровому развитию, культуре, медиа и спорту Оливер Доуден.
Оборудование Huawei запрещено для использования в США, поводом для запрета были угрозы безопасности и возможное использование оборудования спецслужбами Китая. США и Великобритания делятся разведданными в рамках альянса «Пять глаз» (Five Eyes), при этом президент США Дональд Трамп грозил прекратить обмен разведданными со странами, сотрудничающими с Huawei, сообщала The New York Times в начале 2020 г. В январе Великобритания утвердила компромиссное решение по участию Huawei в развитии 5G. По январским условиям Huwaei разрешалось поставлять оборудование 5G, но ее доля на рынке не могла составлять больше 35%, а технологии не должны были использоваться на критических и основополагающих объектах.
С начала 2020 г. отношения между Великобританией и Китаем обострились из-за обсуждения и принятия закона о национальной безопасности Гонконга. Закон запрещает жителям бывшей британской колонии призывать к сепаратизму и участвовать в подрывной деятельности, при этом делами, подпадающими под действие закона, должны заниматься назначенные Китаем чиновники. В ответ на введение закона о национальной безопасности Великобритания анонсировала расширение визовой программы для жителей Гонконга ‒ в частности, для держателей паспортов британского подданного за рубежом (British Nationals (Overseas)), которые можно было получить во время передачи Гонконга Китаю в 1997 г.