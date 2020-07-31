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Центр имени Хруничева отправил научный модуль для МКС на космодром Байконур

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В Москве 31 июля состоялась отправка многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС) на космодром Байконур. На мероприятии присутствовали руководители «Роскосмоса», Центра им. Хруничева и журналисты.

Замдиректора по производству Центра им. Хруничева Роман Хохов сообщил, что отгрузка модуля на Байконур состоится в ночь на 7 августа. По его словам, если завершающие испытания модуля на космодроме пройдут успешно, его запуск возможен в апреле будущего года.

По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, изначально МЛМ должен был быть готов в 2007 г., но превратился в долгострой. Теперь, по словам Рогозина, он оснащен современным оборудованием и имеет три рабочих места для экипажа. По его словам, запуск модуля станет сложной задачей, «поскольку такие большие изделия не запускались уже много лет».

МЛМ ‒ один из самых долгостройных объектов российской космической отрасли. Изначально он создавался как дублер первого модуля МКС ‒ функционально-грузового блока «Заря» ‒ еще в 90-е гг. В 2004 г. было принято решение о его переделке в модуль для научных экспериментов, к 2012 г. он был достроен. Но вскоре выяснилось, что трубопроводы, а затем и баки топливной системы оказались замусорены еще в 90-е гг., что потребовало тщательных и длительных работ по устранению этих дефектов. Ситуацию усугубляло прекращение производства ряда комплектующих и замена изделий, чей срок службы вышел за время строительства МЛМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных