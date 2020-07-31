Центр имени Хруничева отправил научный модуль для МКС на космодром Байконур

МЛМ ‒ один из самых долгостройных объектов российской космической отрасли. Изначально он создавался как дублер первого модуля МКС ‒ функционально-грузового блока «Заря» ‒ еще в 90-е гг. В 2004 г. было принято решение о его переделке в модуль для научных экспериментов, к 2012 г. он был достроен. Но вскоре выяснилось, что трубопроводы, а затем и баки топливной системы оказались замусорены еще в 90-е гг., что потребовало тщательных и длительных работ по устранению этих дефектов. Ситуацию усугубляло прекращение производства ряда комплектующих и замена изделий, чей срок службы вышел за время строительства МЛМ.