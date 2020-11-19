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Apple выплатит властям США $113 млн из-за замедления работы старых iPhone

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Apple выплатит $113 млн в рамках расследования 34 американских штатов, инициированного в связи с замедлением работы старых моделей iPhone ради продления срока службы аккумуляторов, сообщает The Washington Post.

«Крупные технологические компании должны прекратить манипулировать потребителями и рассказать им всю правду о своих методах работы и продукции. Я стремлюсь привлечь к ответственности эти технологические компании-голиафы, если они скрывают правду от своих пользователей», — заявил генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович. 

Расследование в отношении Apple началось в 2017 г. Тогда пользователи старых моделей смартфонов обнаружили, что после обновления операционной системы iOS их устройства стали работать медленнее. Как отмечает The Washington Post, многие увидели в этом попытку корпорации склонить клиентов к приобретению новых моделей iPhone.

Apple отказалась комментировать вердикт. Однако компания еще в декабре 2017 г. признала, что действительно снижала нагрузку на аккумуляторы, чтобы предотвратить резкое отключение гаджетов и оградить пользователей от других неисправностей.

В марте этого года Apple согласилась выплатить до $500 млн американцам, у которых снизилась производительность старых моделей iPhone. Общая сумма компенсации сложилась из расчетов $25 на один смартфон. На средства могли претендовать владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлены iOS 10.2.1 или более поздние версии операционной системы, и iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 и позже.

Ранее по теме: Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных