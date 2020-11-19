Apple выплатит властям США $113 млн из-за замедления работы старых iPhone
Apple выплатит $113 млн в рамках расследования 34 американских штатов, инициированного в связи с замедлением работы старых моделей iPhone ради продления срока службы аккумуляторов, сообщает The Washington Post.
«Крупные технологические компании должны прекратить манипулировать потребителями и рассказать им всю правду о своих методах работы и продукции. Я стремлюсь привлечь к ответственности эти технологические компании-голиафы, если они скрывают правду от своих пользователей», — заявил генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.
Расследование в отношении Apple началось в 2017 г. Тогда пользователи старых моделей смартфонов обнаружили, что после обновления операционной системы iOS их устройства стали работать медленнее. Как отмечает The Washington Post, многие увидели в этом попытку корпорации склонить клиентов к приобретению новых моделей iPhone.
Apple отказалась комментировать вердикт. Однако компания еще в декабре 2017 г. признала, что действительно снижала нагрузку на аккумуляторы, чтобы предотвратить резкое отключение гаджетов и оградить пользователей от других неисправностей.
В марте этого года Apple согласилась выплатить до $500 млн американцам, у которых снизилась производительность старых моделей iPhone. Общая сумма компенсации сложилась из расчетов $25 на один смартфон. На средства могли претендовать владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлены iOS 10.2.1 или более поздние версии операционной системы, и iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 и позже.