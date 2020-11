Apple выплатит властям США $113 млн из-за замедления работы старых iPhone

В марте этого года Apple согласилась выплатить до $500 млн американцам, у которых снизилась производительность старых моделей iPhone. Общая сумма компенсации сложилась из расчетов $25 на один смартфон. На средства могли претендовать владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлены iOS 10.2.1 или более поздние версии операционной системы, и iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 и позже.