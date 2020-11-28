Запуск ракеты-носителя «Ангара» состоится в декабре

Как уточняет ТАСС, пуск был запланирован на 28 ноября, однако в ходе испытаний на стартовом комплексе было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками, из-за чего запуск был перенесен. Пуск должен состояться на космодроме Плесецк, подготовка к летным испытаниям началась в августе.