Запуск ракеты-носителя «Ангара» состоится в декабре
Запуск тяжелой ракеты-носителя (РН) «Ангара» состоится в декабре, сообщил в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Да, декабрь. РН готова», — ответил он на вопрос, действительно ли перенесен пуск ракеты на 11 декабря.
Как уточняет ТАСС, пуск был запланирован на 28 ноября, однако в ходе испытаний на стартовом комплексе было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками, из-за чего запуск был перенесен. Пуск должен состояться на космодроме Плесецк, подготовка к летным испытаниям началась в августе.
Космический ракетный комплекс «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, позволяющих выводить до 37,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту, отмечается на сайте «Роскосмоса». В ракетах этого семейства не используются токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет значительно повысить его показатели экологической безопасности.