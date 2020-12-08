BlaBlaCar начнет брать плату с пассажиров за бронирование поездок

Компания объяснила введение платы за доступ к бронированию поездок тем, что изменение правил «сделает поездки с попутчиками еще более надежными, потому что пассажиры и водители будут нести большую ответственность за соблюдение договоренностей». Стоимость доступа к бронированиям будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест.