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BlaBlaCar начнет брать плату с пассажиров за бронирование поездок

Ведомости

Сервис совместных поездок BlaBlacar будет взымать плату с пассажиров в момент бронирования мест в машине. Об этом говорится в сообщении компании. 

«На первом этапе новая система будет работать только на длинных маршрутах, но в течение нескольких месяцев заработает и на всех остальных. При первом использовании новой системы бронирований сервисный сбор взиматься не будет, но пользователи будут проинформированы об изменениях», — следует из пресс-релиза компании. 

Компания объяснила введение платы за доступ к бронированию поездок тем, что изменение правил «сделает поездки с попутчиками еще более надежными, потому что пассажиры и водители будут нести большую ответственность за соблюдение договоренностей». Стоимость доступа к бронированиям будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест. 

До сегодняшнего дня (с момента запуска BlaBlaCar в России в феврале 2014 г.) все взаиморасчеты между пользователями происходили наличным расчетом в момент совершения поездки. Если поездка не состоится по вине водителя, BlaBlaCar автоматически вернет пассажиру деньги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных