BlaBlaCar начнет брать плату с пассажиров за бронирование поездок
Сервис совместных поездок BlaBlacar будет взымать плату с пассажиров в момент бронирования мест в машине. Об этом говорится в сообщении компании.
«На первом этапе новая система будет работать только на длинных маршрутах, но в течение нескольких месяцев заработает и на всех остальных. При первом использовании новой системы бронирований сервисный сбор взиматься не будет, но пользователи будут проинформированы об изменениях», — следует из пресс-релиза компании.
Компания объяснила введение платы за доступ к бронированию поездок тем, что изменение правил «сделает поездки с попутчиками еще более надежными, потому что пассажиры и водители будут нести большую ответственность за соблюдение договоренностей». Стоимость доступа к бронированиям будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест.
До сегодняшнего дня (с момента запуска BlaBlaCar в России в феврале 2014 г.) все взаиморасчеты между пользователями происходили наличным расчетом в момент совершения поездки. Если поездка не состоится по вине водителя, BlaBlaCar автоматически вернет пассажиру деньги.