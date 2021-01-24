В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения
В России началась разработка истребителя-перехватчика следующего поколения, сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».
«Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», — говорится в сообщении.
Как отмечает портал «Avia.pro», истребитель может совершить свой первый полет в 2023 г., а поступить на вооружение Воздушно-космических войск России – ближе концу десятилетия.