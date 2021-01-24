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В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения

Ведомости

В России началась разработка истребителя-перехватчика следующего поколения, сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

«Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», — говорится в сообщении.

Как отмечает портал «Avia.pro», истребитель может совершить свой первый полет в 2023 г., а поступить на вооружение Воздушно-космических войск России – ближе концу десятилетия.

Как уточняет «Интерфакс», МиГ-41 сменит МиГ-31, принятый на вооружение в 1981 г. В 2018 г. глава ОАК Юрий Слюсарь отмечал в разговоре с агентством, что это произойдет около 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных