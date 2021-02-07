Реконструкция стартового стола под «Союз-5» начнется летом
Работы по реконструкции стартового стола для запусков ракет-носителей «Союз-5» начнутся на Байконуре летом, сообщил в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Весной закончится проектирование реконструкции стартового стола на Байконуре и летом начнутся работы», — заявил он.
Рогозин добавил, что летные испытания ракеты начнутся через 2,5 года.
«Союз-5» – двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, которая разрабатывается для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов и пилотируемых транспортных кораблей.
Ранее в декабре НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») начало изготовление разрабатывавшихся с 2017 г. двигателей РД-171МВ в 2019 г. Эти агрегаты получили неофициальное название «царь-двигатель». Их предполагается использовать на проектируемой сверхтяжелой ракете «Енисей», а также на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», которая может стать составной частью «Енисея».
Летом «Роскосмос» заявил, что до 2027 г. для «Союза-5», первый запуск которого намечен на 2023 г., планируется изготовить 20 таких двигателей.