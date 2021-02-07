Реконструкция стартового стола под «Союз-5» начнется летом

Ранее в декабре НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») начало изготовление разрабатывавшихся с 2017 г. двигателей РД-171МВ в 2019 г. Эти агрегаты получили неофициальное название «царь-двигатель». Их предполагается использовать на проектируемой сверхтяжелой ракете «Енисей», а также на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», которая может стать составной частью «Енисея».