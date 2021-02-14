В России завершили испытания системы предупреждения о ракетном нападении

В число главных информационных средств системы ПРН входят специализированные искусственные спутники Земли, а также сеть радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», «Воронеж-ДМ» и «Дарьял». Последние способны обнаружить баллистические ракеты в полете на дальности до 6000 км. Информация со спутников и радиолокационных станций поступает на Командный пункт Системы ПРН.