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В России завершили испытания системы предупреждения о ракетном нападении

Ведомости

Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении завершились в конце декабря 2020 г., рассказал генеральный конструктор системы ПРН Сергей Боев в эфире телеканала «Звезда».

«В конце декабря 2020 г. мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — заявил он.

Отмечается, что дальнейшие работы по совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

В число главных информационных средств системы ПРН входят специализированные искусственные спутники Земли, а также сеть радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», «Воронеж-ДМ» и «Дарьял». Последние способны обнаружить баллистические ракеты в полете на дальности до 6000 км. Информация со спутников и радиолокационных станций поступает на Командный пункт Системы ПРН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных