В России завершили испытания системы предупреждения о ракетном нападении
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении завершились в конце декабря 2020 г., рассказал генеральный конструктор системы ПРН Сергей Боев в эфире телеканала «Звезда».
«В конце декабря 2020 г. мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — заявил он.
Отмечается, что дальнейшие работы по совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.
В число главных информационных средств системы ПРН входят специализированные искусственные спутники Земли, а также сеть радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», «Воронеж-ДМ» и «Дарьял». Последние способны обнаружить баллистические ракеты в полете на дальности до 6000 км. Информация со спутников и радиолокационных станций поступает на Командный пункт Системы ПРН.