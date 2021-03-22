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Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить к 2 апреля

Ведомости

Мероприятия по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершиться ко 2 апреля. Об этом заявили на заседании комиссии парламентского собрания Союзного государства, сообщило агентство БелТА.

«Граждане Беларуси и России ждут с нетерпением, когда связь станет доступнее. Этот вопрос носит уже даже не экономический и технический, а политический характер», — заявил руководитель комиссии Геннадий Давыдько.

Парламентарии Союзного государства обратились к группе высокого уровня с просьбой окончательно отменить роуминг с 2 апреля. Заседание группы запланировано на 30 марта.

Замминистра связи и информации Белоруссии Наталья Гордеенко заявила на заседании комиссии, что цена на мобильную связь в Белоруссии и России при нахождении абонента в роуминге максимально приблизилась к домашнему тарифу. Замглавы департамента международного сотрудничества Минцифры России Максим Киселев отметил, что роуминг будет считаться отмененным, когда входящий звонок официально будет стоить 0 руб. Он добавил, что существующие тарифы уже практически не изменятся.

2 апреля празднуется День единения народов Белоруссии и России, отметило агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных