Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить к 2 апреля
Мероприятия по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершиться ко 2 апреля. Об этом заявили на заседании комиссии парламентского собрания Союзного государства, сообщило агентство БелТА.
«Граждане Беларуси и России ждут с нетерпением, когда связь станет доступнее. Этот вопрос носит уже даже не экономический и технический, а политический характер», — заявил руководитель комиссии Геннадий Давыдько.
Парламентарии Союзного государства обратились к группе высокого уровня с просьбой окончательно отменить роуминг с 2 апреля. Заседание группы запланировано на 30 марта.
Замминистра связи и информации Белоруссии Наталья Гордеенко заявила на заседании комиссии, что цена на мобильную связь в Белоруссии и России при нахождении абонента в роуминге максимально приблизилась к домашнему тарифу. Замглавы департамента международного сотрудничества Минцифры России Максим Киселев отметил, что роуминг будет считаться отмененным, когда входящий звонок официально будет стоить 0 руб. Он добавил, что существующие тарифы уже практически не изменятся.
2 апреля празднуется День единения народов Белоруссии и России, отметило агентство.