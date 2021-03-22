Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить к 2 апреля

Замминистра связи и информации Белоруссии Наталья Гордеенко заявила на заседании комиссии, что цена на мобильную связь в Белоруссии и России при нахождении абонента в роуминге максимально приблизилась к домашнему тарифу. Замглавы департамента международного сотрудничества Минцифры России Максим Киселев отметил, что роуминг будет считаться отмененным, когда входящий звонок официально будет стоить 0 руб. Он добавил, что существующие тарифы уже практически не изменятся.