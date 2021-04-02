«Дочка» «Сбера» стала совладельцем платформы интерактивного видео
Компания «Цифровые активы», которая является дочерней структурой «Сбера», стала совладельцем компании «Технологии интерактивного видео», развивающей видеосервис Movika. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Доля «Цифровых активов» в сервисе составляет 58%.
Представитель «Сбера» подтвердил РБК первый этап сделки и отметил, что на следующем этапе доля «дочки» в сервисе будет увеличена до 80%.
Сервис Movika был запущен в марте 2019 г. российским стартапом Interactive Platform Александра Смирнова и Фаниса Садыкова. Сервис позволяет создавать видео с концовкой, которая зависит от выбора зрителя. В 2018 г. в сервис инвестировал сооснователь Qiwi Сергей Солонин, он вложил порядка $500 тыс.
В 2020 г. выручка от нефинансовых активов «Сбера» составила 71,4 млрд руб., за год доходы этой части бизнеса «Сбера» выросли в 2,7 раза.
Наибольшую выручку в сегменте нефинансового бизнеса Сбербанку принесли В2В-сервисы — 33,6 млрд руб. Сюда входят облачные сервисы (SberCloud), услуги по кибербезопасности (компания BI.ZONE), а также маркетинговые услуги, биометрия и прочие нефинансовые сервисы для юридических лиц. В 2019 г. выручка этого подсегмента составляла 17,2 млрд руб.