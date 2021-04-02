«Дочка» «Сбера» стала совладельцем платформы интерактивного видео

Сервис Movika был запущен в марте 2019 г. российским стартапом Interactive Platform Александра Смирнова и Фаниса Садыкова. Сервис позволяет создавать видео с концовкой, которая зависит от выбора зрителя. В 2018 г. в сервис инвестировал сооснователь Qiwi Сергей Солонин, он вложил порядка $500 тыс.