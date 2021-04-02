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«Дочка» «Сбера» стала совладельцем платформы интерактивного видео

Ведомости

Компания «Цифровые активы», которая является дочерней структурой «Сбера», стала совладельцем компании «Технологии интерактивного видео», развивающей видеосервис Movika. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Доля «Цифровых активов» в сервисе составляет 58%. 

Представитель «Сбера» подтвердил РБК первый этап сделки и отметил, что на следующем этапе доля «дочки» в сервисе будет увеличена до 80%.

Сервис Movika был запущен в марте 2019 г. российским стартапом Interactive Platform Александра Смирнова и Фаниса Садыкова. Сервис позволяет создавать видео с концовкой, которая зависит от выбора зрителя. В 2018 г. в сервис инвестировал сооснователь Qiwi Сергей Солонин, он вложил порядка $500 тыс.

В 2020 г. выручка от нефинансовых активов «Сбера» составила 71,4 млрд руб., за год доходы этой части бизнеса «Сбера» выросли в 2,7 раза. 

Наибольшую выручку в сегменте нефинансового бизнеса Сбербанку принесли В2В-сервисы — 33,6 млрд руб. Сюда входят облачные сервисы (SberCloud), услуги по кибербезопасности (компания BI.ZONE), а также маркетинговые услуги, биометрия и прочие нефинансовые сервисы для юридических лиц. В 2019 г. выручка этого подсегмента составляла 17,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных