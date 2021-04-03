Минцифры исключило возможность передачи личных данных предустановленными приложениями

«Это ПО загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных. При установке этих приложений пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных, распространения рекламы и пр. Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», — говорится в сообщении.