Минцифры исключило возможность передачи личных данных предустановленными приложениями
Российские приложения, обязательные к предустановке с 1 апреля на новые смартфоны и планшеты, передают внешним сервисам исключительно техническую обезличенную информацию, персональные данные пользователей вне опасности, сообщило Минцифры.
«Это ПО загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных. При установке этих приложений пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных, распространения рекламы и пр. Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», — говорится в сообщении.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование АНО «Информационная культура» сообщила, что обязательные к установке приложения могут передавать пользовательские данные зарубежным IT-компаниям. Как отметили аналитики, все обязательные коммерческие приложения содержат скрытые аналитические трекеры, которые передают данные пользователей за рубеж. Благодаря этим данным Google, Microsoft, Facebook, Huawei и другие крупные IT-корпорации смогут облегчить сбор данных для построения рекламных стратегий, отмечало издание. Опрошенные изданием разработчики обратили внимание на то, что передаваемая на внешние сервисы информация персональными данными, строго говоря, не является.
Комментируя эту публикацию, директор по данным в «Яндексе» Иван Черевко отметил, что используемые внешние технические инструменты позволяют компании узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов.
«При этом эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению», — подчеркнул он.
Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин в свою очередь обратил внимание на то, что трекерами пользуются разработчики во всем мире.
«Все упомянутые трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию, причём в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы», — добавил он.
С 1 апреля в России должны быть запущены продажи смартфонов, планшетов, портативных и стационарных компьютеров, а также смарт-телевизоров, на которых должны быть предустановлены российские программы. Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и др.
Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.