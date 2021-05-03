Verizon продаст Yahoo и AOL за $5 млрд
Оператор связи США Verizon намерен продать управляющей компании Apollo Global Management часть своего медиа-бизнеса, который включает компании Yahoo и AOL за $5 млрд, сообщает Reuters.
Согласно условиям сделки, Verizon сохранит 10%-ую долю в новой медиакомпании, которую намерена создать Apollo Global Management путем слияния Yahoo и AOL. Verizon получит $4,25 млрд, а остальная сумма будет выплачена в виде различных активов компании-покупателя.
Сделку планируется завершить до конца 2021 г.