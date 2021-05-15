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Китайский модуль успешно приземлится на Марсе

Ведомости

Спускаемый модуль китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-1» успешно совершил посадку на Марсе, сообщило Национальное космическое управление Китая, передает «Синьхуа».

В ведомстве отметили, что это первый случай успешной посадки китайского аппарата на другой планете.

 «Тяньвэнь-1» был запущен с космодрома Вэньчан в июле 2020 г., последние два месяца аппарат выбирал наиболее удачное место для посадки.

 Китай в числе прочих с удачной посадкой поздравил и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал он в Telegram, добавив, что в следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ЭкзоМарс.

 Ранее в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники отмечали, что для успешного выполнения стоящих задач после прибытия модуля к Марсу необходимо провести исследование рельефа в районе посадки и изучить метеорологические условия в коридоре полета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных