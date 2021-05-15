Китайский модуль успешно приземлится на Марсе
Спускаемый модуль китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-1» успешно совершил посадку на Марсе, сообщило Национальное космическое управление Китая, передает «Синьхуа».
В ведомстве отметили, что это первый случай успешной посадки китайского аппарата на другой планете.
«Тяньвэнь-1» был запущен с космодрома Вэньчан в июле 2020 г., последние два месяца аппарат выбирал наиболее удачное место для посадки.
Китай в числе прочих с удачной посадкой поздравил и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал он в Telegram, добавив, что в следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ЭкзоМарс.
Ранее в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники отмечали, что для успешного выполнения стоящих задач после прибытия модуля к Марсу необходимо провести исследование рельефа в районе посадки и изучить метеорологические условия в коридоре полета.